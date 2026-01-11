Gaziantep'te Yağma Suçundan 12 Yıl 4 Ay Hapisle Aranan Şahıs Yakalandı

Gaziantep’te yağma suçundan kesinleşmiş 12 yıl 4 ay hapis cezasıyla aranan şahıs, Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı ve cezaevine teslim edildi.

Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri operasyon düzenledi

Gaziantep’te yağma suçundan kesinleşmiş 12 yıl 4 ay hapis cezası bulunan aranan şahıs, polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürüttükleri çalışmada, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheliyi tespit etti ve gözaltına aldı.

Yakalanan şahıs, tamamlanan yasal işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.

