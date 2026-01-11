Gaziantep'te Yağma Suçundan 12 Yıl 4 Ay Hapisle Aranan Şahıs Yakalandı
Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri operasyon düzenledi
Gaziantep’te yağma suçundan kesinleşmiş 12 yıl 4 ay hapis cezası bulunan aranan şahıs, polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı.
Gaziantep Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürüttükleri çalışmada, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheliyi tespit etti ve gözaltına aldı.
Yakalanan şahıs, tamamlanan yasal işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.
GAZİANTEP'TE YAĞMA SUÇUNDAN KESİNLEŞMİŞ 12 YIL 4 AY HAPİS CEZASIYLA ARANAN ŞAHIS, POLİS EKİPLERİNCE YAKALANDI.