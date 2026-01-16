Gaziantep'te Yankesicilik: 249 Gram Altın Çalındı, Şüpheliler 1 Saatte Yakalandı

Gaziantep'te yankesicilik olayında 249 gram altın çalındı

15 Ocak tarihinde Şahinbey, Gaziler Caddesi'nde meydana gelen olayda, çocuğunu ameliyat ettirmek için başka birinden borç aldığı 249 gram altını bozdurmaya giden S.B. (45), takip edilerek yankesicilik yöntemiyle soyuldu.

Olayın seyri

İddiaya göre, çocuğunun rahatsızlığı nedeniyle altınları bozdurmak isteyen S.B., kuyumcularda fiyat araştırması yaptığı sırada iki kadın tarafından adım adım takip edildi. Kendilerini çarşafla kamufle eden A.G. (24) ve A.G. (25) isimli şüpheliler, sıkıştırdıkları kadının üzerinde bulunan yaklaşık 1 milyon 360 bin TL değerindeki altınları yankesicilik yöntemiyle çaldı.

Güvenlik kamerası kaydı ve inceleme

Yankesicilik anları çevredeki güvenlik kameralarına saniye saniye yansırken, Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri görüntüleri detaylı şekilde inceledi. Görüntülerde şüphelilerin olay öncesi ve sonrasındaki hareketleri tespit edilirken, kaçış sırasında araca binmeden önce çarşaflarını çıkarıp kimliklerini gizlemeye çalıştıkları anlar net şekilde belirlendi.

Yakalanma ve adli süreç

Polis ekipleri, şüphelilerin il dışına kaçma girişimini takip ederek Nurdağı'nda düzenlenen operasyonda iki kadını yaklaşık 1 saat içinde yakaladı. Çalınan altınlar eksiksiz ele geçirilip sahibine teslim edilmek üzere muhafaza altına alındı. Şüpheliler sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

GAZİANTEP’TE ADIM ADIM TAKİP ETTİKLERİ KADININ ÇOCUĞUNU AMELİYAT ETTİRMEK İÇİN BOZDURMAYA GÖTÜRDÜĞÜ ALTINLARI YANKESİCİLİK YÖNTEMİYLE ÇALAN 2 KADIN, POLİS EKİPLERİNİN 1 SAATLİK ÇALIŞMASIYLA YAKALANDI. TUTUKLANAN 2 KADININ YANKESİCİLİK ANLARI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI.