Gaziantep’te yem karma makinesine düşen işçi Emrah Şahin hayatını kaybetti

Gaziantep’te yem karma makinesine düşen işçi yaşamını yitirdi

Gaziantep’in Nizip ilçesinde bir besi çiftliğinde çalışan Emrah Şahin (36), 6 Ocak tarihinde dengesini kaybederek yem karma makinesine düştü. Ağır yaralanan Şahin, kaldırıldığı hastanede 2 gün sonra hayatını kaybetti.

Olayın gelişimi

Olay, Nizip ilçesine bağlı kırsal Doğrular Mahallesinde meydana geldi. İddialara göre, çiftlikte çalışan 4 çocuk babası Emrah Şahin dengesini kaybederek makinenin içine düştü. Diğer çalışanlar makineyi durdurarak durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine sevk edilen sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri müdahale etti.

Kurtarma ve tedavi süreci

İtfaiye ekipleri, yem karma makinesinde sıkışan Şahin'i güçlükle çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. İlk müdahalenin ardından Şahin, öncelikle Nizip Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, daha sonra Gaziantep Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Yapılan müdahalelere rağmen Şahin, olaydan iki gün sonra yaşamını yitirdi. Cenaze, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerin ardından yakınlarına teslim edilerek Nizip'te defnedilecek.

Benzer olay: Bir haftada ikinci ölüm

Kentte bir hafta içinde benzer bir olay daha yaşanmıştı. 2 Ocak tarihinde Yavuzeli ilçesi kırsal Beğendik Mahallesi'nde yem hazırlarken dengesini kaybeden 5 çocuk babası Osman Solmaz (55), çalışır durumdaki yem karma makinesine düşerek olay yerinde hayatını kaybetmişti. Aynı hafta içinde iki benzer ölümün yaşanması kentte dikkat çekti.

Soruşturma sürüyor

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Yetkililer, kazanın nedenine ilişkin incelemeleri sürdürüyor.

