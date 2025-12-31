Gaziantep'te Yılbaşı Gecesi: 2.613 Araç, 12.117 Personel Görevde

Gaziantep'te yılbaşı tedbirleri ve kar değerlendirmesi

Gaziantep Valisi Kemal Çeber, beraberindeki İl Emniyet Müdürü Celal Özcan, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Halil Şen ve ilgili birim müdürleriyle kentte etkili olan kar yağışı ve yılbaşı tedbirlerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Vali Çeber, gece saatlerinde başlayan yoğun kar yağışının sürdüğünü ancak ciddi bir olumsuzluk yaşanmadığını belirtti.

Kar kalınlığı ve ulaşım durumu

Vali Çeber, kent merkezinde 15-20 santim, kırsal bölgelerde ise 30-40 santim civarında kar biriktiğini bildirdi. Yağışa rağmen büyük bir aksama olmadığını, sadece birkaç küçük kazanın meydana geldiğini ifade eden Çeber, AFAD aracının Nurdağı istikametinde görev değişimi sırasında yoldan çıktığını ancak personelin durumunun iyi olduğunu aktardı.

Çeber, şehir içindeki ana arterlerin açık olduğunu, kısa süreli yolların kapanma vakalarına ekiplerin hızlı müdahale ettiğini ve belediyelerin yoğun çaba gösterdiğini vurguladı. Ara yolların bazı bölümlerde kapandığını ancak genel durumun kontrol altında olduğunu belirtti.

Yılbaşı tedbirleri: Personel ve araç sayıları

Yılbaşı gecesinin sorunsuz geçmesi için tüm kurumların sahada olduğunu belirten Vali Çeber, görevde olan ekiplerin sayısını paylaştı. Buna göre kentte 2 bin 613 araç ve 12 bin 117 kamu personeli görev yapıyor. Emniyet ve jandarmadan ise bin 770 araç ve 8 bin 540 personel görev aldığı ifade edildi. Diğer kurumlar arasında belediyeler, Kızılay, AFAD, sağlık ve tarım ekipleri yer alıyor.

Havalimanı ve uçuş iptalleri

Yoğun kar yağışı nedeniyle Gaziantep Havalimanı'ndaki uçuşların bu gece 24.00'a kadar iptal edildiğini belirten Çeber, ilk etapta uçuşların sabah 12.00'ye kadar iptal edildiğini, operasyonel ve havayolu güvenlik protokollerinin etkisiyle karara göre tekrar düzenleme yapıldığını söyledi. Pist ve ışıklandırma için çalışmalar yapıldığını ancak devam eden yağış nedeniyle zaman zaman tekrar kapatmalar yaşandığını aktardı.

Okulların tatil edilme durumu

Cuma günü okulların tatil edilip edilmeyeceğinin değerlendirildiğini belirten Vali Çeber, son hava durumu verilerine göre kararın netleştirileceğini, en geç yarın akşam 16.00-17.00 saatlerinden önce kamuoyuna bilgi verileceğini söyledi.

Not: Vali Çeber'in açıklamalarında verilen isim, tarih ve sayısal veriler korunmuştur.

