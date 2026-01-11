Gaziantep’te zincirleme kaza: Hafif ticari araç motosiklete, motosiklet yaya çarptı

Şehitkamil, Küsget Sanayi Oduncular Sitesi

Olay, geçtiğimiz günlerde Şehitkamil ilçesi Küsget Sanayi Oduncular Sitesi’nde meydana geldi.

İddiaya göre, plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen hafif ticari araç kavşakta motosiklete çarptı. Savrularak kontrolden çıkan motosiklet ise yol kenarında yürüyen bir yayaya çarptı.

İki kişinin hafif yaralandığı ilginç kaza anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay sonrası hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

KAZA GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI.