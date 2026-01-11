Gaziantep’te zincirleme kaza: Hafif ticari araç motosiklete, motosiklet yaya çarptı

Gaziantep Şehitkamil'de hafif ticari aracın motosiklete çarpması sonucu motosikletin yayaya çarpmasıyla iki kişi hafif yaralandı; kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Yayın Tarihi: 11.01.2026 14:08
Güncelleme Tarihi: 11.01.2026 14:08
Gaziantep’te zincirleme kaza: Hafif ticari araç motosiklete, motosiklet yaya çarptı

Gaziantep’te zincirleme kaza: Hafif ticari araç motosiklete, motosiklet yaya çarptı

Şehitkamil, Küsget Sanayi Oduncular Sitesi

Olay, geçtiğimiz günlerde Şehitkamil ilçesi Küsget Sanayi Oduncular Sitesi’nde meydana geldi.

İddiaya göre, plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen hafif ticari araç kavşakta motosiklete çarptı. Savrularak kontrolden çıkan motosiklet ise yol kenarında yürüyen bir yayaya çarptı.

İki kişinin hafif yaralandığı ilginç kaza anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay sonrası hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

KAZA GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI.

KAZA GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI.

KAZA GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI.

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

İLGİLİ HABERLER

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kırşehir'de Ehliyet Sınavında Kopya Düzeniyle 2 Kişi Yakalandı
2
Siirt Kurtalan'da Otomobilin Yayaya Çarpma Anı Kamerada
3
Manisa Sarıgöl’de Fırtına: Pazaryeri Çatısı Uçtu, Direkler Devrildi
4
Siirt'te Mahsur Kalan Minibüs Kurtarıldı: Kapalı Yollar Açılıyor
5
Manisa Şehzadeler'de İnternet Kafede Korkutan Yangın: Bilgisayarlar Zarar Gördü
6
Derince'de kamyonun çarptığı 65 yaşındaki kadın hayatını kaybetti
7
Fatih'te Otomobil Motor Yangını: Araç Kullanılamaz Hale Geldi

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları