Gaziemir'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Gözaltı, 637 Sentetik Ecza Hap Ele Geçirildi

Gaziemir'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Gözaltı

İzmir'in Gaziemir ilçesinde polis ekipleri tarafından yürütülen operasyonda, çok sayıda uyuşturucu hap ve bir ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Olayla ilgili iki kişi gözaltına alındı.

Operasyonun Detayları

Edinilen bilgiye göre, Gaziemir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik çalışma başlattı. Yapılan istihbari ve fiziki takipler sonucu Emrez Mahallesi'nde ikamet eden İ.A. ile Göksu Mahallesi'nde ikamet eden F.A. isimli şahısların evlerinde yüklü miktarda uyuşturucu bulundurduğu ve ikametlerinden satış yaptığı tespit edildi.

Harekete geçen polis ekipleri tarafından şüphelilerin adreslerine düzenlenen operasyonda yapılan aramalarda; 637 adet sentetik ecza hap ile 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Operasyon kapsamında şüpheliler İ.A. ve F.A. gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

