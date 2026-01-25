Gaziemir'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Gözaltı, 637 Sentetik Ecza Hap Ele Geçirildi

Gaziemir'de düzenlenen operasyonda 637 sentetik ecza hap ve 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi; İ.A. ve F.A. gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 25.01.2026 11:49
Güncelleme Tarihi: 25.01.2026 11:49
Gaziemir'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Gözaltı, 637 Sentetik Ecza Hap Ele Geçirildi

Gaziemir'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Gözaltı

İzmir'in Gaziemir ilçesinde polis ekipleri tarafından yürütülen operasyonda, çok sayıda uyuşturucu hap ve bir ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Olayla ilgili iki kişi gözaltına alındı.

Operasyonun Detayları

Edinilen bilgiye göre, Gaziemir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik çalışma başlattı. Yapılan istihbari ve fiziki takipler sonucu Emrez Mahallesi'nde ikamet eden İ.A. ile Göksu Mahallesi'nde ikamet eden F.A. isimli şahısların evlerinde yüklü miktarda uyuşturucu bulundurduğu ve ikametlerinden satış yaptığı tespit edildi.

Harekete geçen polis ekipleri tarafından şüphelilerin adreslerine düzenlenen operasyonda yapılan aramalarda; 637 adet sentetik ecza hap ile 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Operasyon kapsamında şüpheliler İ.A. ve F.A. gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

İZMİR’İN GAZİEMİR İLÇESİNDE POLİS EKİPLERİ TARAFINDAN UYUŞTURUCU TİCARETİ YAPAN ŞAHISLARA YÖNELİK...

İZMİR’İN GAZİEMİR İLÇESİNDE POLİS EKİPLERİ TARAFINDAN UYUŞTURUCU TİCARETİ YAPAN ŞAHISLARA YÖNELİK DÜZENLENEN OPERASYONDA, ÇOK SAYIDA UYUŞTURUCU HAP VE BİR ADET RUHSATSIZ TABANCA ELE GEÇİRİLİRKEN OLAYLA İLGİLİ 2 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI.

