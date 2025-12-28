Gazipaşa'da Akülü Motosiklete Çarpan Otomobil: 1 Ölü

Kaza Detayları

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, üç tekerlekli akülü motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi.

Kaza, Gazipaşa ilçesine bağlı Gazi Mahallesi D-400 Karayolu üzerindeki yaya geçidinde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan Hasan Tektaş yönetimindeki 10 ASK 512 plakalı üç tekerlekli akülü motosiklete, Alanya istikametinden Gazipaşa yönüne seyir halinde olan Nazım A. idaresindeki 01 ZN 161 plakalı Hyuhdai marka otomobil çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yola savrulan akülü motosiklet sürücüsü Hasan Tektaş ağır yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralı Tektaş, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ancak hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Soruşturma

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

