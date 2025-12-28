Tekirdağ Muratlı'da Vinçli Kamyonun Çarptığı Plaka Tanıma Direği Yenilendi

Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde, geçtiğimiz temmuz ayında vinçli bir kamyonun çarpması sonucu zarar gören otoyol plaka tanıma sistemi direği, yürütülen çalışmaların ardından yenilenerek tekrar hizmete alındı.

Olayın Detayları

Kaza, Atatürk Caddesi üzerinde, İstiklal–Kurtpınar Mahallesi sınırlarında, Muratlı İlçe Jandarma Komutanlığı önünde meydana gelmişti. Seyir halindeki kamyonun üzerindeki vinç, yol üzerindeki plaka tanıma sistemi direğine çarpmış; çarpmanın etkisiyle direk eğilmiş ve tehlike oluşturmuştu. Güvenlik amacıyla yolun bir bölümü trafikte kapatılmış, kazada herhangi bir yaralanma yaşanmamıştı.

Onarım ve Yeniden Hizmete Alınma

Olayın ardından ilgili birimlerce başlatılan onarım çalışmaları kapsamında hasar gören direk yerinden sökülerek yerine yenisi monte edildi. Yeni direk montajının ardından gerekli teknik ayarlamalar yapılarak plaka tanıma sistemi yeniden aktif hale getirildi ve hizmete döndü.

Yetkililerden Sürücülere Uyarı

Yetkililer, benzer kazaların önlenmesi amacıyla sürücüleri özellikle yüksek araçlarla seyir halindeyken daha dikkatli olmaları konusunda uyardı. Yapılan açıklamada, trafik güvenliğinin sağlanması için kurallara uyulmasının önemine dikkat çekildi.

