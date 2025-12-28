DOLAR
Sakarya'da Yılbaşı Denetimleri: 2 bin 990 Kişi Sorgulandı, 8 Gözaltı

Sakarya’da yılbaşı denetimlerinde 2 bin 990 kişi sorgulandı, 8 şüpheli gözaltına alındı; silah, mühimmat ve uyuşturucu ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 28.12.2025 17:20
Güncelleme Tarihi: 28.12.2025 17:21
Sakarya'da yılbaşı öncesi geniş çaplı denetim

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yılbaşı tedbirleri kapsamında kent genelinde gerçekleştirilen uygulamalarda çok sayıda kişi ve mekân kontrol edildi.

Denetim detayları

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince icra edilen denetimlerde 404 araç kontrol edilirken, 122 umuma açık mekan denetlendi. Yapılan aramalarda 9 tabanca, 26 fişek ve 2 tüfek ele geçirildi.

Yakalamalar ve gözaltılar

Uygulamalar kapsamında 2 bin 990 kişinin kimlik sorgusu yapıldı; çeşitli suçlardan aranan 8 şüpheli gözaltına alındı. Aralarında hırsızlık suçundan 13 yıl 1 ay hapis cezası bulunan bir hükümlü, tehdit suçundan 6 yıl 8 ay hapsi olan bir kişi ve uyuşturucu suçundan 2 yıl 7 ay hapis cezası bulunan bir firari ile birlikte, ifadeye yönelik aranması olan 5 şüpheli yakalanarak emniyete götürüldü.

Kumar operasyonu ve ele geçirilen maddeler

Kumar oynandığı tespit edilen bir iş yerindeki 5 kişiye adli ve idari işlem uygulanırken, adreste bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

