DOLAR
42,88 0%
EURO
50,49 0%
ALTIN
6.251,62 0%
BITCOIN
3.770.592,12 -0,44%

Samsun'da Yılbaşı Öncesi Alkollü İçecek Denetimleri Sıkılaştırıldı

Samsun'da polis ekipleri, yılbaşı öncesi kaçak ve sahte alkollü içkiyle mücadele için tekel bayileri ve satış noktalarında kapsamlı denetimler yürütüyor.

Yayın Tarihi: 28.12.2025 17:16
Güncelleme Tarihi: 28.12.2025 17:16
Samsun'da Yılbaşı Öncesi Alkollü İçecek Denetimleri Sıkılaştırıldı

Samsun'da Yılbaşı Öncesi Alkollü İçecek Denetimleri Sıkılaştırıldı

İl genelinde kapsamlı kontroller

Samsun’da yaklaşan yılbaşı öncesinde kaçak ve sahte alkollü içecek satışının önlenmesine yönelik polis ekiplerince il genelinde denetimler artırıldı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda, alkollü içki satışı yapılan iş yerleri başta olmak üzere tekel bayileri ve çeşitli satış noktaları kontrol ediliyor.

Denetimlerde hedeflenen hususlar

Denetimlerde ürünlerin bandrol, etiket ve satışa ilişkin belgeleri detaylı şekilde inceleniyor. Mevzuata aykırı durumlar tespit edilen iş yerleri hakkında ise yasal işlem uygulanıyor.

Polis ekipleri, halk sağlığını tehdit edebilecek kaçak ve sahte alkollü içkilerin piyasaya sürülmesini engellemeyi amaçladıklarını belirtirken, yılbaşı süresince denetimlerin aralıksız devam edeceğini bildirdi.

SAMSUN’DA YAKLAŞAN YILBAŞI ÖNCESİNDE KAÇAK VE SAHTE ALKOLLÜ İÇKİ SATIŞININ ÖNLENMESİNE YÖNELİK...

SAMSUN’DA YAKLAŞAN YILBAŞI ÖNCESİNDE KAÇAK VE SAHTE ALKOLLÜ İÇKİ SATIŞININ ÖNLENMESİNE YÖNELİK POLİS EKİPLERİNCE İL GENELİNDE DENETİMLER ARTIRILDI.

SAMSUN’DA YAKLAŞAN YILBAŞI ÖNCESİNDE KAÇAK VE SAHTE ALKOLLÜ İÇKİ SATIŞININ ÖNLENMESİNE YÖNELİK...

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

İLGİLİ HABERLER

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

Ebru Köksal ve Lütfi Arıboğan Gözaltında: TFF'de Şike ve FETÖ İddiaları

İstanbul'da Deprem Endişesi: 26 Aralık 2025 — AFAD ve Kandilli İlk Verileri

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Sakarya'da Yılbaşı Denetimleri: 2 bin 990 Kişi Sorgulandı, 8 Gözaltı
2
Tekirdağ Muratlı'da Vinçli Kamyonun Çarptığı Plaka Tanıma Direği Yenilendi
3
Lazkiye ve Tartus'ta Şiddetli Protestolar: 1’i Güvenlik Görevlisi 3 Kişi Hayatını Kaybetti
4
Aydın'da Ehliyet Sınavında Kalp Krizi İddiası: 18 Yaşındaki Genç Hayatını Kaybetti
5
Samsun'da Park Halindeki Otomobil Kül Oldu: Sahibi Şüphelinin Bulunmasını İstedi
6
Karadeniz'de Fırtına: Doğal Gaz Sondaj Gemileri Amasra Limanı'na Sığındı
7
Samsun'da Yılbaşı Öncesi Alkollü İçecek Denetimleri Sıkılaştırıldı

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

İstanbul'da Deprem Endişesi: 26 Aralık 2025 — AFAD ve Kandilli İlk Verileri

Hurda Teşviki 2025: Togg T10X ve Egea'da Dev İndirim Kapıda?

Erden Timur Kimdir? Futbolda Bahis Operasyonunda Gözaltı

2026 Bedelli Askerlik Yerleri Ne Zaman Açıklanacak? 52 Bin TL'lik Son Uyarı

26 Aralık 2025 Cuma namazı saatleri: İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm iller

Ebru Köksal ve Lütfi Arıboğan Gözaltında: TFF'de Şike ve FETÖ İddiaları

Regaip Kandili Namazı Nasıl Kılınır? Kaç Rekat, Okunacak Dualar ve Vakti