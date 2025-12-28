Samsun'da Yılbaşı Öncesi Alkollü İçecek Denetimleri Sıkılaştırıldı

İl genelinde kapsamlı kontroller

Samsun’da yaklaşan yılbaşı öncesinde kaçak ve sahte alkollü içecek satışının önlenmesine yönelik polis ekiplerince il genelinde denetimler artırıldı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda, alkollü içki satışı yapılan iş yerleri başta olmak üzere tekel bayileri ve çeşitli satış noktaları kontrol ediliyor.

Denetimlerde hedeflenen hususlar

Denetimlerde ürünlerin bandrol, etiket ve satışa ilişkin belgeleri detaylı şekilde inceleniyor. Mevzuata aykırı durumlar tespit edilen iş yerleri hakkında ise yasal işlem uygulanıyor.

Polis ekipleri, halk sağlığını tehdit edebilecek kaçak ve sahte alkollü içkilerin piyasaya sürülmesini engellemeyi amaçladıklarını belirtirken, yılbaşı süresince denetimlerin aralıksız devam edeceğini bildirdi.

