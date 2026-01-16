Gazipaşa'da Motosiklet Kazası: Yağmur Kayganlığı 1 Yaralı

Gazipaşa'da yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda devrilen motosiklet sonucu Murat Ö. yaralandı; sürücü Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, polis soruşturma başlattı.

Yayın Tarihi: 16.01.2026 22:30
Güncelleme Tarihi: 16.01.2026 22:30
Yeni Mahalle Çaybaşı Sokak — Saat 20.00

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan motosikletin devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Kaza, Yeni Mahalle Çaybaşı Sokak'ta saat 20.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Murat Ö.'nün kullandığı 07 BZG 839 plakalı motosiklet, yağmurla ıslanan yolda kayarak devrildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücüye ilk müdahale sağlık ekiplerince olay yerinde yapıldı; ardından ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Murat Ö.'nün tedavi altına alındığı öğrenildi.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

