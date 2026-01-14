Gazipaşa'da Park Halindeki Kamyonet Yandı — 07 UK 625 Kullanılamaz Hale Geldi

Gazipaşa'da Park Halindeki Kamyonet Alev Alev Yandı

Yeni Mahalle Rıza Büyükakça Caddesi'nde gece yangını

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde gece saatlerinde park halinde bulunan bir kamyonet, çıkan yangın sonucu kullanılamaz hale geldi.

Olay, Yeni Mahalle Rıza Büyükakça Caddesi'nde saat 02.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 07 UK 625 plakalı kamyonette henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Alevleri fark eden çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında araçta maddi hasar oluştu. Kamyonetin sahibi olarak Fatih U. kaydedilirken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için polis ekiplerince inceleme başlatıldı.

Park halindeyken yanan kamyonet kullanılamaz hale geldi