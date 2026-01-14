Gazipaşa'da Park Halindeki Kamyonet Yandı — 07 UK 625 Kullanılamaz Hale Geldi

Gazipaşa Yeni Mahalle'de park halindeki 07 UK 625 plakalı kamyonet, saat 02.00'de çıkan yangında kullanılamaz hale geldi; polis yangınla ilgili inceleme başlattı.

Yayın Tarihi: 14.01.2026 10:47
Güncelleme Tarihi: 14.01.2026 10:47
Yeni Mahalle Rıza Büyükakça Caddesi'nde gece yangını

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde gece saatlerinde park halinde bulunan bir kamyonet, çıkan yangın sonucu kullanılamaz hale geldi.

Olay, Yeni Mahalle Rıza Büyükakça Caddesi'nde saat 02.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 07 UK 625 plakalı kamyonette henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Alevleri fark eden çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında araçta maddi hasar oluştu. Kamyonetin sahibi olarak Fatih U. kaydedilirken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için polis ekiplerince inceleme başlatıldı.

