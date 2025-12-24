Ordu Fatsa'da Kaza: Tofaş ile Yabancı Plakalı Araç Çarpıştı, 1 Yaralı

Kumru-Fatsa yolu Gölköy Mahallesi'nde meydana geldi

Ordu'nun Fatsa ilçesinde meydana gelen kazada, bir Tofaş marka otomobil ile plakası ve sürücüsü henüz öğrenilemeyen yabancı plakalı araç çarpıştı.

Edinilen bilgiye göre, 14 AAP 881 plakalı Fiat Tofaş marka aracın sürücüsü Erdem A. yönetimindeki araç ile söz konusu yabancı plakalı otomobil çarpıştı. Kazada Tofaş araçta büyük hasar oluşurken, sürücü yaralandı.

Olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle yol üzerinde trafik akışı bir süre tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

