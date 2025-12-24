DOLAR
42,84 -0,06%
EURO
50,5 -0,29%
ALTIN
6.170,58 0,17%
BITCOIN
3.746.475,54 0,55%

Ordu Fatsa'da Kaza: Tofaş ile Yabancı Plakalı Araç Çarpıştı, 1 Yaralı

Ordu'nun Fatsa ilçesinde Kumru-Fatsa yolu Gölköy Mahallesi'nde Tofaş ile yabancı plakalı araç çarpıştı; 1 kişi yaralandı, inceleme başlatıldı.

Yayın Tarihi: 24.12.2025 20:54
Güncelleme Tarihi: 24.12.2025 20:54
Ordu Fatsa'da Kaza: Tofaş ile Yabancı Plakalı Araç Çarpıştı, 1 Yaralı

Ordu Fatsa'da Kaza: Tofaş ile Yabancı Plakalı Araç Çarpıştı, 1 Yaralı

Kumru-Fatsa yolu Gölköy Mahallesi'nde meydana geldi

Ordu'nun Fatsa ilçesinde meydana gelen kazada, bir Tofaş marka otomobil ile plakası ve sürücüsü henüz öğrenilemeyen yabancı plakalı araç çarpıştı.

Edinilen bilgiye göre, 14 AAP 881 plakalı Fiat Tofaş marka aracın sürücüsü Erdem A. yönetimindeki araç ile söz konusu yabancı plakalı otomobil çarpıştı. Kazada Tofaş araçta büyük hasar oluşurken, sürücü yaralandı.

Olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle yol üzerinde trafik akışı bir süre tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

ORDU’NUN FATSA İLÇESİNDE TOFAŞ MARKA OTOMOBİL İLE YABANCI PLAKALI FARKLI BİR OTOMOBİLİN ÇARPIŞMASI...

ORDU’NUN FATSA İLÇESİNDE TOFAŞ MARKA OTOMOBİL İLE YABANCI PLAKALI FARKLI BİR OTOMOBİLİN ÇARPIŞMASI MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA BİR KİŞİ YARALANDI.

ORDU’NUN FATSA İLÇESİNDE TOFAŞ MARKA OTOMOBİL İLE YABANCI PLAKALI FARKLI BİR OTOMOBİLİN ÇARPIŞMASI...

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

İLGİLİ HABERLER

11. Yargı Paketi: Genel Af Yok — Hangi Suçlar Kapsama Alınıyor?

MSB 1.113 Sürekli İşçi Alımı Başvuruları Başladı — KPSS, Yaş ve Kontenjanlar

Köprü ve Otoyol Ücretleri 2026'da %25,49 Zam: Bakan Uraloğlu Açıkladı

2026 BİLSEM Sonuçları Ne Zaman? BİLSEM Takvimi Açıklandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Tokat'ta silahlı kavga: Kemalpaşa köyünde 2 ölü, 1 yaralı
2
Kayseri’de 2025 yılında hırsızlık yüzde 39.6 azaldı — Olayların yüzde 85.6’sı aydınlatıldı
3
Konya Ereğli'de ocakta unutulan yemek ev yangınına neden oldu
4
Yenidoğan Çetesi davasında 7. duruşma: Fırat Sarı savunması
5
Bursa'da Araçtan Açılan Ateş: 1 Kişi Yaralandı
6
Sinop'ta Kaçak Tütün Operasyonu: Boyabat'ta 20 kilogram tütün ve 10 bin makaron ele geçirildi
7
Başakşehir'de cami tuvaletinde 65 yaşındaki adam ölü bulundu

2026 KYK Burs ve Kredi Ücretlerine Zam Bekleniyor: GSB Aralık Duyurusuna Hazırlanıyor

2025 Regaip Kandili Ne Zaman? Diyanet Açıkladı

2026 Ocak Emekli Zammı: Asgari Ücret Sonrası En Düşük Maaş Senaryoları

Köprü ve Otoyol Ücretleri 2026'da %25,49 Zam: Bakan Uraloğlu Açıkladı

2026 Asgari Ücret Zammı: Kıdem Tazminatı, İşsizlik Maaşı ve GSS Tutarları

Libya Genelkurmay Başkanı Muhammed Ali Ahmed el-Haddad kimdir? Ankara'da Son Dakika

2026 BİLSEM Sonuçları Ne Zaman? BİLSEM Takvimi Açıklandı

Asgari Ücret Ne Zaman Açıklanacak? 3. Toplantı Tarihi ve Bakan Işıkhan'ın Açıklaması

Noter Ücretlerinde Köklü Değişim: 1 Ocak 2026'da Nispi Harça Geçiş

11. Yargı Paketi: Genel Af Yok — Hangi Suçlar Kapsama Alınıyor?

MSB 1.113 Sürekli İşçi Alımı Başvuruları Başladı — KPSS, Yaş ve Kontenjanlar

2026 Yeni Asgari Ücret: Net 28.075 TL, Brüt 33.030 TL Açıklandı