Gazzeli Awad, Türk yardımseverlerin desteğiyle kafasındaki mermiden kurtuldu

Kahire'de gerçekleştirilen yaklaşık 4 saatlik ameliyat hayatını değiştirdi

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında başından vurulan küçük Awad, 1,5 yıl boyunca vücudunda taşıdığı mermiden, Türk yardımseverlerin desteğiyle Kahire'de gerçekleştirilen ameliyat sayesinde kurtuldu.

Gazze'de sınırlı imkanlar nedeniyle yeterli tedaviye ulaşamayan Awad için yapılan girişimler sonucunda küçük hasta, Mısır'ın başkenti Kahire'de özel bir hastaneye sevk edildi. Detaylı tetkiklerin ardından yaklaşık 4 saatlik kritik bir ameliyat gerçekleştirildi ve mermi çekirdeği başarıyla çıkarıldı.

Ameliyat öncesi değerlendirmelerde doktorlar, mermi çekirdeğinin uzun süredir Awad'ın hayatını ciddi şekilde tehdit ettiğini belirtti. Operasyonun tıbbi yönünün yanı sıra insani boyutunun da büyük önem taşıdığı vurgulandı.

Sosyal medya hesabından Awad'ın görüntüsünü paylaşan yardımsever Mustafa Er, tedavi sürecinde önemli bir aşamaya gelindiğini belirterek sürecin hem tıbbi hem de insani açıdan büyük hassasiyet içerdiğini kaydetti. Er, Türkiye'den ve farklı ülkelerden destek veren tüm hayırseverlere teşekkür etti ve bu müdahalenin Gazze halkına uzanan bir kardeşlik eli olduğunu ifade etti.

Awad'ın sağlık durumuna ilişkin gelişmelerin, ameliyatın ardından yapılacak resmi açıklamalarla paylaşılacağı bildirildi.

