Gebze'de Fırtına Ağaç Devriltti: İki Otomobile Hasar

Gebze'de fırtına ağaç devirdi: iki otomobile hasar

Olay

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde etkili olan fırtına sırasında, Eskihisar Mahallesindeki Eskihisar Caddesi üzerinde bulunan bir ağaç, park halindeki iki otomobilin üzerine devrildi.

Ağaç, kuvvetli rüzgara dayanamayarak iki otomobilde maddi hasar meydana getirdi.

Ekip müdahalesi

Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Yapılan incelemede, çevredeki diğer ağaçların da köklerinden sökülmeye başladığı tespit edildi.

Ekipler, devrilen ağacı kaldırmak ve çevrede güvenlik önlemleri almak amacıyla çalışma başlattı.

