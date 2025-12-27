Gebze'de Trafoda Parlama: İtfaiye Facianın Önüne Geçti

Gebze'de trafoda parlama paniğe yol açtı

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde bir trafoda aniden meydana gelen parlama kısa süreli panik yarattı. Olayda itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde olası bir facia önlendi.

Olayın detayları

Edinilen bilgiye göre, trafoda aniden dumanlar yükseldi. Dumanları fark eden vatandaşlar, durumu yangın olabileceği düşüncesiyle derhal itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, trafonun kapağını açtıkları esnada bir parlama meydana geldi ve çevrede kısa süreli panik yaşandı.

Olay yerine müdahale eden itfaiye eri, yangın tüpüyle hızlı bir şekilde alevlere müdahale ederek yangını kontrol altına aldı ve söndürdü. Ekiplerin soğukkanlı ve profesyonel müdahalesi sayesinde olayda herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmadı.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı ve olay yerinde gerekli tespitler yapılıyor.

