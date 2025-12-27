DOLAR
42,88 -0,02%
EURO
50,49 -0,01%
ALTIN
6.251,62 -0,1%
BITCOIN
3.749.697,27 0,31%

Gebze'de Trafoda Parlama: İtfaiye Facianın Önüne Geçti

Gebze'de trafoda aniden çıkan parlama paniğe yol açtı; itfaiyenin hızlı müdahalesiyle yangın söndürüldü, can kaybı veya yaralanma yok.

Yayın Tarihi: 27.12.2025 15:09
Güncelleme Tarihi: 27.12.2025 15:17
Gebze'de Trafoda Parlama: İtfaiye Facianın Önüne Geçti

Gebze'de trafoda parlama paniğe yol açtı

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde bir trafoda aniden meydana gelen parlama kısa süreli panik yarattı. Olayda itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde olası bir facia önlendi.

Olayın detayları

Edinilen bilgiye göre, trafoda aniden dumanlar yükseldi. Dumanları fark eden vatandaşlar, durumu yangın olabileceği düşüncesiyle derhal itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, trafonun kapağını açtıkları esnada bir parlama meydana geldi ve çevrede kısa süreli panik yaşandı.

Olay yerine müdahale eden itfaiye eri, yangın tüpüyle hızlı bir şekilde alevlere müdahale ederek yangını kontrol altına aldı ve söndürdü. Ekiplerin soğukkanlı ve profesyonel müdahalesi sayesinde olayda herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmadı.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı ve olay yerinde gerekli tespitler yapılıyor.

KOCAELİ'NİN GEBZE İLÇESİNDE TRAFODA ANİ PARLAMA İTFAİYENİN HIZLI MÜDAHALESİYLE FACİANIN ÖNÜNE...

KOCAELİ'NİN GEBZE İLÇESİNDE TRAFODA ANİ PARLAMA İTFAİYENİN HIZLI MÜDAHALESİYLE FACİANIN ÖNÜNE GEÇİLDİ.

KOCAELİ'NİN GEBZE İLÇESİNDE TRAFODA ANİ PARLAMA İTFAİYENİN HIZLI MÜDAHALESİYLE FACİANIN ÖNÜNE...

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

İLGİLİ HABERLER

Ebru Köksal ve Lütfi Arıboğan Gözaltında: TFF'de Şike ve FETÖ İddiaları

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

İstanbul'da Deprem Endişesi: 26 Aralık 2025 — AFAD ve Kandilli İlk Verileri

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Manisa'da feci kaza: Baba, oğul ve torun toprağa verildi
2
Eskişehir'de Alkollü Adam Ambulansı Reddetti: Gözyaşlarıyla İkna Edildi
3
Gönen'de ruhsatsız silah ve 3 çalıntı motosiklet ele geçirildi
4
Erzincan'da Yolcu Otobüsü Tıra Arkadan Çarptı: 3 Yaralı
5
Kars’ta Öğrencilere KADES Tanıtımı: 'Tek Tuşla' Kolluk Desteği
6
Kocaeli’de 'Hacı Baba' Vurgunu: Sanıktan İlginç Savunma
7
Siverek'te yolun karşısına geçmeye çalışan yaya iki aracın çarpmasıyla hayatını kaybetti

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

İstanbul'da Deprem Endişesi: 26 Aralık 2025 — AFAD ve Kandilli İlk Verileri

Hurda Teşviki 2025: Togg T10X ve Egea'da Dev İndirim Kapıda?

Erden Timur Kimdir? Futbolda Bahis Operasyonunda Gözaltı

2026 Bedelli Askerlik Yerleri Ne Zaman Açıklanacak? 52 Bin TL'lik Son Uyarı

26 Aralık 2025 Cuma namazı saatleri: İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm iller

Ebru Köksal ve Lütfi Arıboğan Gözaltında: TFF'de Şike ve FETÖ İddiaları

Regaip Kandili Namazı Nasıl Kılınır? Kaç Rekat, Okunacak Dualar ve Vakti