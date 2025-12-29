DOLAR
Şişli'de 2'nci Katta Yangın: Astım Hastası Ev Sahibi Hastaneye Kaldırıldı

Şişli Dolapdere'de 2 katlı binanın 2'nci katında çıkan yangında astım hastası ev sahibi fenalık geçirdi; sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 29.12.2025 16:22
Güncelleme Tarihi: 29.12.2025 16:39
Edinilen bilgiye göre, Şişli Dolapdere Caddesi Eskişehir Mahallesi Marsık Sokak'ta bulunan 2 katlı binanın 2'nci katında saat 14.30 sıralarında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri sokakta güvenlik önlemleri alırken, itfaiye ekipleri yangını söndürme çalışması başlattı.

Bina sakinleri yangını fark ederek kendi imkanlarıyla dışarı çıktı. Astım hastası olan ev sahibi, hastaneye gittiği sırada komşularının haber vermesi üzerine evine döndü. Evinin yandığını gören talihsiz kadın rahatsızlandı.

Rahatsızlanan kadına ilk müdahale olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından yapıldı ve kadın tedbir amaçlı ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yangın ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alınırken, yanan dairede hasar meydana geldi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

