Şişli'de 2'nci Katta Yangın: Astım Hastası Ev Sahibi Hastaneye Kaldırıldı

Şişli'de 2'nci Katta Yangın: Astım Hastası Ev Sahibi Fenalık Geçirdi

Dolapdere'de öğlen saatlerinde çıkan yangın korkuttu

Edinilen bilgiye göre, Şişli Dolapdere Caddesi Eskişehir Mahallesi Marsık Sokak'ta bulunan 2 katlı binanın 2'nci katında saat 14.30 sıralarında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri sokakta güvenlik önlemleri alırken, itfaiye ekipleri yangını söndürme çalışması başlattı.

Bina sakinleri yangını fark ederek kendi imkanlarıyla dışarı çıktı. Astım hastası olan ev sahibi, hastaneye gittiği sırada komşularının haber vermesi üzerine evine döndü. Evinin yandığını gören talihsiz kadın rahatsızlandı.

Rahatsızlanan kadına ilk müdahale olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından yapıldı ve kadın tedbir amaçlı ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yangın ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alınırken, yanan dairede hasar meydana geldi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

ŞİŞLİ'DE 2 KATLI BİNANIN 2'NCİ KATINDA ÇIKAN YANGIN, PANİĞE NEDEN OLDU. HASTANEYE GİTTİĞİ SIRADA KOMŞULARININ HABER VERMESİYLE GERİ DÖNEN ASTIM HASTASI KADIN, EVİNİN YANDIĞINI GÖRÜNCE RAHATSIZLANDI. FENALIK GEÇİREN KADIN TEDBİR AMAÇLI HASTANEYE KALDIRILDI.