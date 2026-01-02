Gelsenkirchen Sparkasse soygunünde çalınanlar 100 milyon euroyu aştı

Gelsenkirchen Sparkasse soygununda çalınanlar 100 milyon euroyu aştı

Noel tatilinde Kuzey Ren Vestfalya eyaletinin Gelsenkirchen kentinde gerçekleşen banka soygununda, ilk tespitlerin aksine çalınan para ve kıymetli eşyaların toplam değerinin 100 milyon eurodan fazla olduğu ortaya çıktı. Olayın aydınlatılması ve faillerin yakalanması için polis soruşturmayı yoğunlaştırdı.

Çalınanların büyüklüğü

Sparkasse bankasındaki kişisel kasaların hedef alındığı soygunda hırsızların 2 bin 500 müşteriye ait 3 bin 250 kasayı özel matkap kullanarak açtıkları ve beklenenden çok daha fazla para, altın, mücevher, özel ziynet eşyası ile hisse senedi ele geçirdikleri bildirildi. İlk açıklamalardaki 30 milyon euro tahmini artık güncellenmiş durumda.

En çok etkilenenler: Göçmen kökenliler ve Türk müşteriler

Soygunun mağdurlarına ilişkin bilgiler netleşmeye başladı. Bankada hesabı bulunan ve kasalarındaki değerli eşyaları çalınan Türk müşteri sayısının 100 ile 150 arasında olduğu belirtilirken, mağdur Türklerin kurduğu ortak Whatsapp grubunda bin kişiden fazla üye olduğu kaydedildi. Mağdurların ağırlıklı olarak kentteki göçmen kökenlilerden oluştuğu aktarıldı.

Polis özel birim kurdu

Gelsenkirchen polisi, soygunun birinci haftasına girilirken olayı soruşturmak üzere bir Özel Görev Gücü oluşturdu. Banka soygunları ve hırsızlık vakalarında uzman olan birim, gelen ihbarları değerlendirip güvenlik kayıtlarını inceleyerek kapsamlı bir araştırma yürütecek. Polis, şu ana kadar gelen ihbarlar sonucu somut bir sonuca ulaşılamadığını açıkladı.

Soygunun planlı olduğuna dair bulgular

Polis sözcüsü, soygunu "uzun zamandır planlanmış bir operasyon" olarak nitelendirdi. Hırsızların duvarları delerken kullandıkları özel matkabı banka yerine götürdükleri, matkap ucunun sıradan nalburlarda bulunabilecek türden olmadığı ve teknik bilgi gerektiren bir operasyon olduğu bildirildi. Sözcü, şu ana kadar herhangi bir şüphelinin gözaltına alınmadığını da belirtti.

Olayın gerçekleşme biçimi

Yetkililere göre kimliği belirsiz kişiler Noel tatilinin sakinliğinden yararlanarak Buer semtindeki bankanın otopark alt katındaki tüneli kullanıp bodrum kata ulaştı, ardından matkapla duvar delerek kasaların bulunduğu bölüme erişti. Soygun, 29 Aralık Pazartesi yerel saatle 03.58'de yangın alarmının devreye girmesiyle itfaiye ekiplerinin bilgilendirmesi üzerine ortaya çıktı. Polis, hırsızların alarmı tetikleyebilecek ısı ve tozu önlemek amacıyla su püskürtme yöntemi uyguladıklarını düşündüğünü aktardı.

Soruşturmada banka öncesi ve sonrası güvenlik kamera görüntüleri ile faillerin kaçtığı araçlara ilişkin incelemeler sürüyor. Hırsızların bankada ne kadar süre kaldıkları ise henüz netleşmedi.

Noel tatilinin süresi

Almanya'da 24-25-26 Aralık günleri resmi tatil nedeniyle bankalar kapalıydı; 27 ve 28 Aralık tarihlerinin hafta sonuna denk gelmesiyle Noel tatili toplamda 5 gün sürmüştü.

