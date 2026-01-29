Gemerek'te Yakalanan Firari Hükümlü Sivas Cezaevine Gönderildi
Sivas — 27 Ocak 2026
Gemerek ilçesinde aranan şahıslara yönelik yürütülen çalışmalar sonucunda, Gemerek İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişi yakalandı.
Yetkililerden edinilen bilgiye göre, 27 Ocak 2026 tarihinde gerçekleştirilen operasyonda, 'yol kesmek suretiyle silahla yağma' suçundan 2 yıl 2 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan R.S. isimli şahıs yakalandı.
Gözaltına alınan R.S., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Sivas Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.
Gemerek İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaları kapsamında yürütülen bu operasyonun, bölgedeki kamu güvenliğine yönelik çalışmaların bir parçası olduğu belirtildi.
