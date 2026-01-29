Gemerek'te Yakalanan Firari Hükümlü Sivas Cezaevine Gönderildi

Gemerek'te aranan R.S., 27 Ocak 2026'de yakalandı; 'yol kesmek suretiyle silahla yağma' suçundan 2 yıl 2 ay 7 gün hapis cezasıyla Sivas Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

Yayın Tarihi: 29.01.2026 11:39
Güncelleme Tarihi: 29.01.2026 12:10
Sivas — 27 Ocak 2026

Gemerek ilçesinde aranan şahıslara yönelik yürütülen çalışmalar sonucunda, Gemerek İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişi yakalandı.

Yetkililerden edinilen bilgiye göre, 27 Ocak 2026 tarihinde gerçekleştirilen operasyonda, 'yol kesmek suretiyle silahla yağma' suçundan 2 yıl 2 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan R.S. isimli şahıs yakalandı.

Gözaltına alınan R.S., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Sivas Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

Gemerek İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaları kapsamında yürütülen bu operasyonun, bölgedeki kamu güvenliğine yönelik çalışmaların bir parçası olduğu belirtildi.

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları