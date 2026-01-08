Gemlik'te şiddetli fırtına: Deniz kara ile birleşti, tekneler battı

Gemlik'te şiddetli fırtına: Deniz kara ile birleşti, tekneler parçalandı
Gemlik ilçesinde öğle saatlerinde etkisini artıran şiddetli fırtına sonucu ilçe merkezi ile birlikte Narlı ve Kurşunlu mahallelerinde deniz kara ile birleşti. Sahil hattında bağlı olan çok sayıda tekne, fırtına etkisiyle parçalanarak battı. Fırtına sırasında bazı çatılar uçtu ve ilçede çeşitli noktalarda maddi hasar meydana geldi. Alınan bilgiye göre, şehir merkezi yanı sıra fırtına ve şiddetli yağış dış ilçelerde de etkili oldu. BURSA'NIN GEMLİK İLÇESİNDE ŞİDDETLİ FIRTINA SEBEBİYLE KARA İLE DENİZ BİRLEŞTİ. DENİZDEKİ ÇOK SAYIDA TEKNE DE PARÇALANARAK BATTI.
