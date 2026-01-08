Gemlik'te şiddetli fırtına: Deniz kara ile birleşti, tekneler battı

Gemlik'te öğle saatlerinde etkili olan şiddetli fırtına denizin kara ile birleşmesine yol açtı; çok sayıda tekne parçalanıp battı, çatılar uçtu.

Yayın Tarihi: 08.01.2026 15:21
Güncelleme Tarihi: 08.01.2026 15:21
Bursa'nın Gemlik ilçesinde öğle saatlerinde etkili oldu

Gemlik ilçesinde öğle saatlerinde etkisini artıran şiddetli fırtına sonucu ilçe merkezi ile birlikte Narlı ve Kurşunlu mahallelerinde deniz kara ile birleşti.

Sahil hattında bağlı olan çok sayıda tekne, fırtına etkisiyle parçalanarak battı.

Fırtına sırasında bazı çatılar uçtu ve ilçede çeşitli noktalarda maddi hasar meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, şehir merkezi yanı sıra fırtına ve şiddetli yağış dış ilçelerde de etkili oldu.

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

