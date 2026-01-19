Gercüş'te Karla Mücadele: Mahsur Kalan Hasta ve Ambulans Kurtarıldı

Gercüş'te yoğun kar ve tipide mahsur kalan hasta ve kara saplanan ambulans, İlçe Özel İdare ekiplerinin 24 saatlik çalışmasıyla kurtarıldı.

Ulaş köyünde yollar kapanırken ekipler seferber oldu

Batman’ın Gercüş ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi, Ulaş köyü başta olmak üzere birçok noktada hayatı olumsuz etkiledi. Köy yollarının kapanması sonucu yolda mahsur kalan araçlar ve vatandaşlar için ekipler hızlı bir müdahale gerçekleştirdi.

İlçe Özel İdare ekipleri yürüttükleri çalışmalarla yolda kalan araçları ve vatandaşları kurtardı. Yolu kapanan köyde mahsur kalan bir hasta, ekiplerin hummalı çalışması sonucunda çıkarılarak Gercüş Devlet Hastanesine ulaştırıldı.

Operasyon sırasında kara saplanan ve ilerleyemeyen ambulans da ekipler tarafından yol açılarak güvenli bir bölgeye tahliye edildi. Kurtarma çalışmalarında can kaybı yaşanmadı.

İlçe Özel İdare ekipleri, kar altındaki yolları açık tutmak ve mahsur kalanların imdadına yetişmek için 24 saat esaslı çalışma yürütüyor. Gercüş Kaymakamı Muhammed Öztaş süreci yakından takip ederek, ekiplerin özverili çalışması sayesinde tüm mahsur kalanlara ulaşıldığını ve yol açma çalışmalarının ilçenin her noktasında titizlikle devam ettiğini vurguladı.

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

