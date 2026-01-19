Gercüş'te Meyve Yüklü Kamyonet Devrildi: Yola Saçılan Portakallar Toplandı

BATMAN (İHA)

Edinilen bilgilere göre kaza, sabah saatlerinde meydana geldi. Batman'dan Midyat istikametine seyreden 01 CFB 56 plakalı meyve yüklü kamyonet, kontrolden çıkarak refüjü aşıp karşı şeride geçti ve takla atarak durabildi.

Sürücü şans eseri yara almadan kazayı atlattı. Kamyonetin kasasındaki portakallar yola savruldu; kaza sonucunda ölen ya da yaralanan olmadı.

Kazayı haber alarak olay yerine gelen sürücünün arkadaşları ve çevredeki vatandaşlar, yola saçılan meyveleri el birliğiyle toplayarak başka bir araca aktardı.

Olay yerine kısa sürede intikal eden polis ekipleri, çevre yolunda geniş güvenlik önlemleri alarak başka kazaların yaşanmasına engel oldu.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

GERCÜŞ İLÇESİNDE MEYVE YÜKLÜ KAMYONET KONTROLDEN ÇIKARAK DEVRİLDİ. YOLA SAÇILAN TONLARCA MEYVEYİ SÜRÜCÜNÜN YARDIMA KOŞAN ARKADAŞLARI TOPLADI.