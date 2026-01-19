Gercüş'te Meyve Yüklü Kamyonet Devrildi: Yola Saçılan Portakallar Toplandı

Batman'ın Gercüş ilçesinde meyve yüklü 01 CFB 56 plakalı kamyonet devrildi; ölen ya da yaralanan yok, vatandaşlar yola saçılan portakalları topladı.

Yayın Tarihi: 19.01.2026 09:58
Güncelleme Tarihi: 19.01.2026 09:58
BATMAN (İHA)

Edinilen bilgilere göre kaza, sabah saatlerinde meydana geldi. Batman'dan Midyat istikametine seyreden 01 CFB 56 plakalı meyve yüklü kamyonet, kontrolden çıkarak refüjü aşıp karşı şeride geçti ve takla atarak durabildi.

Sürücü şans eseri yara almadan kazayı atlattı. Kamyonetin kasasındaki portakallar yola savruldu; kaza sonucunda ölen ya da yaralanan olmadı.

Kazayı haber alarak olay yerine gelen sürücünün arkadaşları ve çevredeki vatandaşlar, yola saçılan meyveleri el birliğiyle toplayarak başka bir araca aktardı.

Olay yerine kısa sürede intikal eden polis ekipleri, çevre yolunda geniş güvenlik önlemleri alarak başka kazaların yaşanmasına engel oldu.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları