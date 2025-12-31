Gercüş'te Yoğun Karla Mücadele: Hasta, Ambulans ve Mahsur Araçlar Kurtarıldı

Batman’ın Gercüş ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı, özellikle köy yollarında yaşamı olumsuz etkiledi. Kar nedeniyle birçok köy yolu ulaşıma kapanırken, yolda mahsur kalan araçlar ve vatandaşlar İlçe Özel İdaresi şantiye şefliğine bağlı karla Mücadele ekiplerinin yoğun çalışmasıyla kurtarıldı.

Kurtarma operasyonu

Serin köyünde ikamet eden 73 yaşındaki hasta Menaf Güneş aniden rahatsızlandı. Yakınlarının 112 acil servis ve İl Özel İdaresi ekiplerinden yardım istemesi üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, yaklaşık 2 saat süren çalışma sonucu yolu ulaşıma açarak köye ulaştı. Menaf Güneş, sağlık ekiplerine teslim edilerek Gercüş Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Ambulans ve mahsur araçların kurtarılması

Gercüş ilçesine bağlı Çiçekli köyünde gece geç saatlerde kar nedeniyle mahsur kalan ve içinde hasta bulunan ambulans, İlçe Özel İdaresi şantiye şefliğine bağlı karla Mücadele ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı. Kar yağışı ve tipi hayatı olumsuz etkilerken, ekipler yolları açık tutmak ve mahsur kalanların yardımına koşmak için 24 saat esaslı çalışma yürütüyor.

Yetkiliden açıklama

Karla mücadele operasyonlarının başında bulunan Gercüş İlçe Özel İdare Şefi Abdulhakim Şimşek, yürütülen çalışmalarla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Gece gündüz demeden, kar tipi demeden yollardayız. Yolda kalan ambulanslarımız olsun, mahsur kalan vatandaşlarımız olsun kimin başı sıkışsa imdadına yetişiyoruz. Halkımızın mağdur olmaması için tüm gücümüzle sahadayız."

İlçe ekipleri karla mücadele çalışmaları kapsamında kent ve köy yollarının güvenliğini sağlamak için çalışmalarını sürdürüyor.

BATMAN'IN GERCÜŞ İLÇESİNDE ETKİLİ OLAN YOĞUN KAR YAĞIŞI, ÖZELLİKLE KÖYLERDE HAYATI OLUMSUZ ETKİLEDİ.