DOLAR
42,96 -0,07%
EURO
50,6 -0,2%
ALTIN
5.949,5 0,87%
BITCOIN
3.822.860,53 -1,22%

Gercüş'te Yoğun Karla Mücadele: Hasta, Ambulans ve Mahsur Araçlar Kurtarıldı

Gercüş'te yoğun kar yağışında mahsur kalan hasta, ambulans ve araçlar İl Özel İdaresi ekiplerince kurtarıldı; ekipler 24 saat teyakkuzda.

Yayın Tarihi: 31.12.2025 14:22
Güncelleme Tarihi: 31.12.2025 14:23
Gercüş'te Yoğun Karla Mücadele: Hasta, Ambulans ve Mahsur Araçlar Kurtarıldı

Gercüş'te Yoğun Karla Mücadele: Hasta, Ambulans ve Mahsur Araçlar Kurtarıldı

Batman’ın Gercüş ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı, özellikle köy yollarında yaşamı olumsuz etkiledi. Kar nedeniyle birçok köy yolu ulaşıma kapanırken, yolda mahsur kalan araçlar ve vatandaşlar İlçe Özel İdaresi şantiye şefliğine bağlı karla Mücadele ekiplerinin yoğun çalışmasıyla kurtarıldı.

Kurtarma operasyonu

Serin köyünde ikamet eden 73 yaşındaki hasta Menaf Güneş aniden rahatsızlandı. Yakınlarının 112 acil servis ve İl Özel İdaresi ekiplerinden yardım istemesi üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, yaklaşık 2 saat süren çalışma sonucu yolu ulaşıma açarak köye ulaştı. Menaf Güneş, sağlık ekiplerine teslim edilerek Gercüş Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Ambulans ve mahsur araçların kurtarılması

Gercüş ilçesine bağlı Çiçekli köyünde gece geç saatlerde kar nedeniyle mahsur kalan ve içinde hasta bulunan ambulans, İlçe Özel İdaresi şantiye şefliğine bağlı karla Mücadele ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı. Kar yağışı ve tipi hayatı olumsuz etkilerken, ekipler yolları açık tutmak ve mahsur kalanların yardımına koşmak için 24 saat esaslı çalışma yürütüyor.

Yetkiliden açıklama

Karla mücadele operasyonlarının başında bulunan Gercüş İlçe Özel İdare Şefi Abdulhakim Şimşek, yürütülen çalışmalarla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Gece gündüz demeden, kar tipi demeden yollardayız. Yolda kalan ambulanslarımız olsun, mahsur kalan vatandaşlarımız olsun kimin başı sıkışsa imdadına yetişiyoruz. Halkımızın mağdur olmaması için tüm gücümüzle sahadayız."

İlçe ekipleri karla mücadele çalışmaları kapsamında kent ve köy yollarının güvenliğini sağlamak için çalışmalarını sürdürüyor.

BATMAN'IN GERCÜŞ İLÇESİNDE ETKİLİ OLAN YOĞUN KAR YAĞIŞI, ÖZELLİKLE KÖYLERDE HAYATI OLUMSUZ...

BATMAN'IN GERCÜŞ İLÇESİNDE ETKİLİ OLAN YOĞUN KAR YAĞIŞI, ÖZELLİKLE KÖYLERDE HAYATI OLUMSUZ ETKİLEDİ.

KAR YAĞIŞI NEDENİYLE BİRÇOK KÖY YOLU ULAŞIMA KAPANIRKEN, YOLDA MAHSUR KALAN ARAÇLAR VE VATANDAŞLAR...

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

İLGİLİ HABERLER

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bolu Dağı'nda Kar: D-100 İstanbul Yönü Ağır Tonajlı Araçlara Kapandı
2
Eskişehir'de Polisten Günübirlik Kiralanan Evlere KBS Denetimi: 3 İşletmeye Ceza
3
Hatay'da Masaj ve Spa Denetimi: 4 Adres 90 Gün Boyunca Mühürlendi
4
Osmaniye'de Yoğun Kar: 5 Araçlı Zincirleme Kaza, 1 Yaralı
5
Bodrum’da Yeni Yıl Öncesi Güvenlik Seferberliği: Günde Yaklaşık 10 Bin Araç
6
Denizli'de Kontrolden Çıkan Otomobil Şarampole Yuvarlandı
7
İzmir'de Orta Refüj İhlali: 10 bin 473 TL Ceza, Ehliyete 2 Ay El Konuldu

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları