Germencik'te 9 yıl 10 ay hapis cezası bulunan M.P. yakalandı

Olayın detayları

Aydın genelinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar aralıksız sürüyor. Edinilen bilgiye göre, jandarma ekiplerince Germencik ilçesinde yapılan yol kontrolünde bir arama gerçekleştirildi.

Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması suçundan aranan ve hakkında 9 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.P. (47) isimli şahıs bu kontrolde yakalandı.

Gözaltına alınan şahıs, gerekli işlemlerin tamamlanmasının ardından cezaevine teslim edildi.

