Germencik'te 9 yıl 10 ay hapis cezası bulunan M.P. yakalandı

Germencik'te hakkında 9 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.P. jandarma yol kontrolünde yakalandı ve cezaevine teslim edildi.

Yayın Tarihi: 05.01.2026 11:09
Güncelleme Tarihi: 05.01.2026 11:09
Olayın detayları

Aydın genelinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar aralıksız sürüyor. Edinilen bilgiye göre, jandarma ekiplerince Germencik ilçesinde yapılan yol kontrolünde bir arama gerçekleştirildi.

Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması suçundan aranan ve hakkında 9 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.P. (47) isimli şahıs bu kontrolde yakalandı.

Gözaltına alınan şahıs, gerekli işlemlerin tamamlanmasının ardından cezaevine teslim edildi.

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

