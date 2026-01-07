Germencik'te Jandarma Operasyonu: 2 milyon 150 bin TL'lik Sahte Ayakkabılar Ele Geçirildi

Germencik'te jandarma ekipleri, durdurulan araçta piyasa değeri yaklaşık 2 milyon 150 bin TL olan 800 çift sahte ayakkabı ve 90 çift sahte terlik ele geçirdi.

Yayın Tarihi: 07.01.2026 16:09
Güncelleme Tarihi: 07.01.2026 16:09
Germencik'te Jandarma Operasyonu: 2 milyon 150 bin TL'lik Sahte Ayakkabılar Ele Geçirildi

Germencik'te Jandarma Operasyonunda Sahte Ayakkabılar Ele Geçirildi

Kaçakçılıkla mücadelede önemli baskın

Aydın İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Germencik İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT ekiplerince yürütülen kaçakçılıkla mücadele çalışmasında operasyon düzenlendi.

Edinilen bilgiye göre, Germencik ilçe girişinde durdurulan araçta yapılan aramada toplam 800 çift sahte ayakkabı ile 90 çift sahte terlik ele geçirildi.

El konulan ürünlerin piyasa değeri yaklaşık 2 milyon 150 bin TL olarak tespit edildi.

Olayla ilgili olarak A.T. ve T.G. isimli şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

AYDIN'IN GERMENCİK İLÇESİNDE JANDARMA EKİPLERİNCE YAPILAN OPERASYONDA PİYASA DEĞERİ 2 MİLYON TL...

AYDIN'IN GERMENCİK İLÇESİNDE JANDARMA EKİPLERİNCE YAPILAN OPERASYONDA PİYASA DEĞERİ 2 MİLYON TL OLAN SAHTE AYAKKABI ELE GEÇİRİLDİ.

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

İLGİLİ HABERLER

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Ankara'da Yediemin Otoparkında 6 Tır Yandı: Yangın Kontrol Altına Alındı
2
Batman'da Jandarma Operasyonunda 23 Şahıs Tutuklandı
3
Arnavutköy’de Boş Binanın Çatısı Alevlere Teslim Oldu
4
Germencik'te Jandarma Operasyonu: 2 milyon 150 bin TL'lik Sahte Ayakkabılar Ele Geçirildi
5
Arnavutköy'de Boş Binanın Çatısında Yangın — İtfaiye Müdahalesi
6
Bayrampaşa Kaymakamlığı’nda hamam yangını: Çalışanlar tahliye edildi
7
Kazdağları'nda kayıp 3 kişi sağ salim bulundu

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları