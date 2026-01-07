Germencik'te Jandarma Operasyonu: 2 milyon 150 bin TL'lik Sahte Ayakkabılar Ele Geçirildi

Germencik'te Jandarma Operasyonunda Sahte Ayakkabılar Ele Geçirildi

Kaçakçılıkla mücadelede önemli baskın

Aydın İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Germencik İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT ekiplerince yürütülen kaçakçılıkla mücadele çalışmasında operasyon düzenlendi.

Edinilen bilgiye göre, Germencik ilçe girişinde durdurulan araçta yapılan aramada toplam 800 çift sahte ayakkabı ile 90 çift sahte terlik ele geçirildi.

El konulan ürünlerin piyasa değeri yaklaşık 2 milyon 150 bin TL olarak tespit edildi.

Olayla ilgili olarak A.T. ve T.G. isimli şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

