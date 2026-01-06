Germencik’te kasten öldürmeden aranan şüpheli A.Y. yakalandı
Jandarma ekipleri kısa sürede müdahale etti
Aydın İl Jandarma Komutanlığına bağlı Germencik İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sonucunda, kasten öldürme suçundan aranan bir kişi yakalandı.
Yakalanan şahsın A.Y. (58) olduğu, hakkında 16 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu bildirildi.
Şüpheli, adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından Aydın Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.
KASTEN ÖLDÜRMEDEN ARANIYORDU, YAKALANDI