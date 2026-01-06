Germencik’te kasten öldürmeden aranan şüpheli A.Y. yakalandı

Aydın’ın Germencik ilçesinde, kasten öldürme suçundan hakkında 16 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.Y. (58), jandarma ekiplerince yakalandı ve Aydın Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Yayın Tarihi: 06.01.2026 15:41
Güncelleme Tarihi: 06.01.2026 15:41
Jandarma ekipleri kısa sürede müdahale etti

Aydın İl Jandarma Komutanlığına bağlı Germencik İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sonucunda, kasten öldürme suçundan aranan bir kişi yakalandı.

Yakalanan şahsın A.Y. (58) olduğu, hakkında 16 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu bildirildi.

Şüpheli, adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından Aydın Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

