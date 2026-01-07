Giresun'da 2025'te Trafik Kazalarında 40 Kişi Hayatını Kaybetti

Giresun'da 2025 yılında trafik kazalarında 40 kişi yaşamını yitirdi, 2 bin 406 kişi yaralandı; Aralık'ta 12 ölüm, 219 yaralı kaydedildi.

Yayın Tarihi: 07.01.2026 14:42
Güncelleme Tarihi: 07.01.2026 14:42
Yılın bilançosu

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı Trafik Daire Başkanlığı, 2025 yılı trafik kaza istatistiklerini paylaştı. Giresun genelinde polis ve jandarma sorumluluk bölgelerinde yıl boyunca yaşanan kazaların bilançosu ağır oldu.

2025 yılı toplamında 40 kişi hayatını kaybetti, 2 bin 406 kişi yaralandı.

Aralık ayı verileri

2025 yılı Aralık ayı verilerine göre, Emniyet sorumluluk bölgesinde Aralık ayında 114 ölümlü veya yaralanmalı ve 115 maddi hasarlı kaza meydana geldi. Jandarma sorumluluk bölgesinde 19 ölümlü veya yaralanmalı ve 12 maddi hasarlı kaza kayıtlara geçti. Aralık ayında meydana gelen kazılarda toplam 12 kişi hayatını kaybederken, 219 kişi yaralandı.

Yıllık bölgesel dağılım

Emniyet sorumluluk bölgesinde 2025 yılında bin 280 ölümlü veya yaralanmalı kaza ve bin 323 maddi hasarlı kaza gerçekleşti. Bu kazalarda 24 kişi hayatını kaybederken, bin 962 kişi yaralandı.

Jandarma sorumluluk bölgesinde ise 2025 yılında 235 ölümlü veya yaralanmalı kaza ve 164 maddi hasarlı kaza meydana geldi. Bu kazılarda 16 kişi yaşamını yitirirken, 444 kişi yaralandı.

