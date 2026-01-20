Giresun'da TOKİ Yangını: Teyyaredüzü'nde Bir Kadın Evi Ateşe Verdi

Giresun Teyyaredüzü Batlama TOKİ'de bir kadının evini ateşe vermesi sonucu yangın çıktı; içerideki yaşlı baba ve diğer sakinler itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Yayın Tarihi: 20.01.2026 08:46
Güncelleme Tarihi: 20.01.2026 09:09
Giresun'da TOKİ Yangını: Teyyaredüzü'nde Bir Kadın Evi Ateşe Verdi

Giresun'da TOKİ Yangını: Teyyaredüzü'nde Panik

Giresun'un Teyyaredüzü mahallesindeki Batlama TOKİ konutlarında çıkan yangın, site sakinlerini paniğe sürükledi. Olayın başında çevrede yoğun duman ve alevlerin hızla yayıldığı bildirildi.

Yangının Sebebi ve İçeridekiler

İddiaya göre psikolojik sorunları bulunduğu öne sürülen bir kadın, yaşadığı daireyi ateşe verdi. Yangın sırasında evde kadının yaşlı babasının bulunduğu ve olayın ilk anlarında babanın güvenli alana çıkarılamadığı öğrenildi.

Alevlerin hızla yayılmasıyla bina dumanla kaplanırken, bazı bina sakinleri yoğun duman nedeniyle dairelerinden çıkmakta güçlük çekti.

Müdahale ve Sonrası

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Giresun Belediyesi itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Yapılan çalışmalar sonucu içeride mahsur kalanların kurtarıldığı ve müdahalelerin ardından kişilerin hastaneye sevk edildiği bildirildi.

Yangının çıkış nedeni ve olayla ilgili diğer detayların, ekiplerin çalışmasının ardından netlik kazanması bekleniyor.

