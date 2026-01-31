Göle'de İçme Suyu Kesintisi: Pompa Arızası Köyü Susuz Bıraktı, Loder Vinçle Kurtarıldı

Göle'nin Karlıyazı köyünde içme suyu pompası arızası nedeniyle köy ve hayvanlar susuz kaldı; İl Özel İdaresi ekipleri müdahale edip pompayı değiştirdi, loder vinçle kurtarıldı.

Yayın Tarihi: 31.01.2026 11:13
Güncelleme Tarihi: 31.01.2026 11:20
Ardahan’ın Göle ilçesine bağlı Karlıyazı köyünde içme suyu pompasının arızalanması sonucu, hem köy halkı hem de hayvanlar susuz kaldı.

Sorunun bildirilmesi üzerine İl Özel İdaresi ekipleri hızla bölgeye sevk edildi. Ekipler, arızalı pompa hattında inceleme yaparak onarım çalışmalarına başladı. Soğuk hava koşullarına rağmen ekipler çalışmalarını sürdürdü ve suyun yeniden verilmesi için yoğun çaba harcadı.

Yapılan incelemede, kuyudan çıkarılan pompanın tamirinin mümkün olmadığı tespit edilince pompa değişimi kararı verildi.

Pompa değişimi gerçekleştirilinceye kadar hayvanların içme suyu ihtiyacını karşılamak amacıyla ekipler dere suyuna ulaşımı sağlamak için yolları loder yardımıyla açtı. Bu müdahale sırasında loder kara saplandı; araç, yine İl Özel İdaresi'ne ait vinç ile kurtarıldı.

Özel idare ekiplerinin çalışmaları sonucunda suyun yeniden verilmesi için müdahalelerin devam ettiği bildirildi.

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

