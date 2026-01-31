Göle'de İçme Suyu Kesintisi: Pompa Arızası Köyü Susuz Bıraktı, Loder Vinçle Kurtarıldı

Göle'de İçme Suyu Kesintisi: Pompa Arızası Köyü Susuz Bıraktı

Karlıyazı'da acil müdahale: Loder kara saplandı, vinçle çıkarıldı

Ardahan’ın Göle ilçesine bağlı Karlıyazı köyünde içme suyu pompasının arızalanması sonucu, hem köy halkı hem de hayvanlar susuz kaldı.

Sorunun bildirilmesi üzerine İl Özel İdaresi ekipleri hızla bölgeye sevk edildi. Ekipler, arızalı pompa hattında inceleme yaparak onarım çalışmalarına başladı. Soğuk hava koşullarına rağmen ekipler çalışmalarını sürdürdü ve suyun yeniden verilmesi için yoğun çaba harcadı.

Yapılan incelemede, kuyudan çıkarılan pompanın tamirinin mümkün olmadığı tespit edilince pompa değişimi kararı verildi.

Pompa değişimi gerçekleştirilinceye kadar hayvanların içme suyu ihtiyacını karşılamak amacıyla ekipler dere suyuna ulaşımı sağlamak için yolları loder yardımıyla açtı. Bu müdahale sırasında loder kara saplandı; araç, yine İl Özel İdaresi'ne ait vinç ile kurtarıldı.

Özel idare ekiplerinin çalışmaları sonucunda suyun yeniden verilmesi için müdahalelerin devam ettiği bildirildi.

ARDAHAN’IN GÖLE İLÇESİNDE İÇME SUYU POMPASI ARIZALANDI, KÖY VE HAYVANLAR SUSUZ KALDI. ÖZEL İDARE EKİPLERİ SEFERBER OLDU.