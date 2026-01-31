Manyas'ta samanlık yangını: 400 yonca balyası ve 2 ton kömür zarar gördü

Manyas'ta samanlık yangını kontrol altına alındı

Balıkesir’in Manyas ilçesine bağlı Çavuşköy Mahallesi'nde bir samanlıkta çıkan yangın, bölge ekiplerinin ortak müdahalesiyle söndürülerek kontrol altına alındı.

Müdahale ekipleri ve destek araçları

Edinilen bilgiye göre, yangın henüz belirlenemeyen bir nedenle kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine bölgeye Manyas Grup Amirliği’ne bağlı 2 araç ve 5 personel ile Gönen-Sarıköy Müfreze ekiplerinden 1 araç ve 2 personel sevk edildi. Söndürme çalışmalarına ayrıca BASKİ’ye ait 1 su nakil aracı ve Manyas Belediyesi’ne ait 1 kepçe ve 1 kamyon da destek verdi.

Zarar tespiti

Ekiplerin birlikte müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında tahmini 400 adet yonca balyası ile yaklaşık 2 ton kömür yanarak kullanılamaz hale geldi.

Soruşturma başlatıldı

Yangınla ilgili olarak yetkililer tarafından inceleme başlatıldı. Olayın çıkış nedeni yapılan araştırmalarla netleştirilecek.

