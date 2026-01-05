Gömeç’te Silahlı Saldırı: Ölü Sayısı 2’ye Yükseldi

Gömeç’te silahlı saldırıda ölü sayısı 2’ye yükseldi

Kızko sahilindeki restoranda yılın ilk saatlerinde düzenlenen saldırıda ağır yaralanan kişi yaşamını yitirdi

Balıkesir’in Gömeç ilçesinde bir restoranda meydana gelen silahlı saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 2’ye yükseldi.

Olay, Gömeç’in Kızko sahilinde bulunan bir restoranda yılın ilk saatlerinde meydana geldi. Saldırıda ağır yaralanan Zafer Aydoğdu (50), tedavi gördüğü Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi’nde hayatını kaybetti.

Evli ve 2 çocuk babası olan Aydoğdu’nun yaşamını yitirmesiyle olaydaki ölü sayısı 2 oldu.

İddialara göre restorana gelen Gürkan T. (42), işletme sahibi Ahmet E.den alkollü içecek istemiş, olumsuz yanıt almasının ardından aracına giderek aldığı tüfekle tekrar içeri girip etrafa rastgele ateş açtı. Saldırıda Hasan Durko olay yerinde yaşamını yitirmiş, Zafer Aydoğdu, işletme sahibi Ahmet E. ile ismi öğrenilemeyen bir kadın yaralanmıştı.

Olayın ardından kısa sürede jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan Gürkan T. tutuklanmıştı.

GÖMEÇ'İN KIZKO SAHİLİNDE BULUNAN BİR RESTORANA YILIN İLK SAATLERİNDE DÜZENLENEN SİLAHLI SALDIRIDA AĞIR YARALANAN ZAFER AYDOĞDU (50), TEDAVİ GÖRDÜĞÜ BALIKESİR ATATÜRK ŞEHİR HASTANESİ'NDE HAYATINI KAYBETTİ.