Gömeç’te Silahlı Saldırı: Ölü Sayısı 2’ye Yükseldi

Gömeç’teki restorana yılın ilk saatlerinde düzenlenen silahlı saldırıda ağır yaralanan Zafer Aydoğdu hayatını kaybetti, ölü sayısı 2’ye yükseldi.

Yayın Tarihi: 05.01.2026 14:27
Güncelleme Tarihi: 05.01.2026 14:27
Balıkesir’in Gömeç ilçesinde bir restoranda meydana gelen silahlı saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 2’ye yükseldi.

Olay, Gömeç’in Kızko sahilinde bulunan bir restoranda yılın ilk saatlerinde meydana geldi. Saldırıda ağır yaralanan Zafer Aydoğdu (50), tedavi gördüğü Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi’nde hayatını kaybetti.

Evli ve 2 çocuk babası olan Aydoğdu’nun yaşamını yitirmesiyle olaydaki ölü sayısı 2 oldu.

İddialara göre restorana gelen Gürkan T. (42), işletme sahibi Ahmet E.den alkollü içecek istemiş, olumsuz yanıt almasının ardından aracına giderek aldığı tüfekle tekrar içeri girip etrafa rastgele ateş açtı. Saldırıda Hasan Durko olay yerinde yaşamını yitirmiş, Zafer Aydoğdu, işletme sahibi Ahmet E. ile ismi öğrenilemeyen bir kadın yaralanmıştı.

Olayın ardından kısa sürede jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan Gürkan T. tutuklanmıştı.

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

