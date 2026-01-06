Gömeç'te Ticari Araç Devrildi: 1 Kişi Yaralandı

Balıkesir'in Gömeç ilçesinde kontrolden çıkan ticari araç sokakta devrildi; araçtaki İ.G. yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 06.01.2026 10:29
Güncelleme Tarihi: 06.01.2026 10:29
Gömeç'te Ticari Araç Devrildi: 1 Kişi Yaralandı

Gömeç'te ticari araç devrildi: 1 kişi yaralandı

Kaza Detayları

Balıkesir'in Gömeç ilçesinde meydana gelen kazada, seyir halindeki 10 APR 426 plakalı hafif ticari araç kontrolden çıkarak Mithatpaşa Mahallesi E-87 karayolu üzerinde sokak ortasında devrildi.

Yaralı ve Müdahale

Kazada araçta bulunan İ.G. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

BALIKESİR’İN GÖMEÇ İLÇESİNDE KONTROLDEN ÇIKAN HAFİF TİCARİ ARACIN KAZA YAPMASI SONUCU 1 KİŞİ...

BALIKESİR’İN GÖMEÇ İLÇESİNDE KONTROLDEN ÇIKAN HAFİF TİCARİ ARACIN KAZA YAPMASI SONUCU 1 KİŞİ YARALANDI.

BALIKESİR’İN GÖMEÇ İLÇESİNDE KONTROLDEN ÇIKAN HAFİF TİCARİ ARACIN KAZA YAPMASI SONUCU 1 KİŞİ...

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

İLGİLİ HABERLER

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Nevşehir'de FETÖ firarisi yakalandı — 6 yıl 3 ay kesinleşmiş ceza
2
CHP İstanbul İl Kongresi’nde Hile İddiası: 10 Sanık Hakim Karşısında
3
Ordu'da Son Bir Haftada 12 bin 410 Araç Kontrolü
4
Bursa'da direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü hobi evine girdi — Güvenlik kamerası
5
Şanlıurfa'da Asansör Faciası: Servis Şoförü Osman Kaya (52) Hayatını Kaybetti
6
Ordu'da 29 Aranan Şüpheli Yakalandı, 17'si Tutuklandı
7
Burdur'da Yoğun Siste 4 Araçlı Zincirleme Kaza: 1'i Ağır 2 Yaralı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları