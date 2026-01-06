Gömeç'te ticari araç devrildi: 1 kişi yaralandı
Kaza Detayları
Balıkesir'in Gömeç ilçesinde meydana gelen kazada, seyir halindeki 10 APR 426 plakalı hafif ticari araç kontrolden çıkarak Mithatpaşa Mahallesi E-87 karayolu üzerinde sokak ortasında devrildi.
Yaralı ve Müdahale
Kazada araçta bulunan İ.G. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
