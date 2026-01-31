Gönen'de Kumköy Kavşağı'nda Çarpışma: 6 Yaralı

Gönen Kumköy Kavşağı'nda iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı; yaralılar Gönen Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, hayati tehlike yok.

Yayın Tarihi: 31.01.2026 12:33
Güncelleme Tarihi: 31.01.2026 12:33
Balıkesir'in Gönen ilçesine bağlı Kumköy Mahallesi'nde iki otomobilin kavşakta çarpışması sonucu trafik kazası meydana geldi.

Kazanın Detayları

Edinilen bilgiye göre, E.E. (37) idaresindeki 16 SM 685 plakalı otomobil, Gönen istikametinden Yenice istikametine seyir halindeyken, Kumköy Kavşağı'nda F.A. (37) yönetimindeki 10 AJJ 344 plakalı otomobil ile karşılıklı olarak çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle toplam 6 kişi yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalede yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

Tedavi ve İnceleme

Yaralılar, tedavi için Gönen Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı ve yetkililerin çalışmaları sürüyor.

