Gönen’de Park Halindeki Otomobilde Patlama: 2 Yaralı

Gönen'de park halindeki 10 AUK 393 plakalı otomobilde patlama: E.Y.K. ve Ü.D.G. el ve yüz yanıklarıyla yaralandı; yangın çıkmadı, inceleme başlatıldı.

Yayın Tarihi: 31.01.2026 12:33
Güncelleme Tarihi: 31.01.2026 12:33
Park halindeki araçta meydana gelen patlamada yaralanan iki kişi olay yerinde tedavi edildi

Balıkesir’in Gönen ilçesinde, Plevne Mahallesi Mezarlık Arkası mevkiinde park halindeki bir otomobilde patlama yaşandı. Olayda 2 kişi yaralandı, yangın çıkmadı.

İhbar üzerine bölgeye 1 araç ve 3 personel sevk edildi. Yapılan incelemede, patlama olan aracın plakasının 10 AUK 393 olduğu belirlendi; araçta herhangi bir yanma izine rastlanmadı.

Araçta bulunan E.Y.K. ile Ü.D.G.'nin el ve yüz bölgelerinde yanıklar oluştu. Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince olay yerinde tedavi edildi.

Güvenlik önlemleri alındı ve araç, incelenmek üzere polis ekiplerine teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

