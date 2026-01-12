Gönen'de Yağışa Bağlı Kaza: Tarlaya Uçan Otomobilde 2 Kişi Yaralandı

Kaza Ayrıntıları

Balıkesir'in Gönen ilçesinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobil, Buğdaylı Mahallesi Dibek Taşı mevkiinde tarlaya uçtu.

Edinilen bilgiye göre, Bandırma istikametine seyir halinde olan Y.A. (25) idaresindeki otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun sağ tarafındaki tarlaya girdi.

Kazada sürücü Y.A. ile araçta yolcu olarak bulunan C.A. (27) hafif şekilde yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bandırma Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili tahkikat devam ediyor.

GÖNEN’DE TRAFİK KAZASI: 2 YARALI