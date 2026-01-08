Gönen-Denizkent Yolunda Yem Yüklü Kamyon Devrildi

Gönen-Denizkent yolu Ulukır mevkiinde 16 SR plakalı yem yüklü kamyon devrildi; yaralanma yok, yol açma ve temizlik çalışmaları sürüyor.

Yayın Tarihi: 08.01.2026 11:28
Güncelleme Tarihi: 08.01.2026 11:28
Ulukır Mevkiinde Sabaha Karşı Kaza

Balıkesir’in Gönen ilçesinde, Gönen-Denizkent yolu Ulukır mevkiinde sabah saatlerinde bir trafik kazası meydana geldi.

Seyir halindeki 16 SR plakalı yem yüklü kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada yaralanan olmadı ancak araçta maddi hasar oluştu.

İhbar üzerine olay yerine Gönen İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Devrilen kamyon ve yola saçılan yem torbaları nedeniyle bölgede yol açma ve temizlik çalışmaları başlatıldı; çalışmalar sırasında trafik akışı kontrollü olarak sağlandı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Yazar
EDİTÖR

Uğur Batmaz

4 yıllık deneyimli. Teknik SEO bilgisi yüksektir. Gece trafiğinin düşmemesi için eski içerikleri günceller, evergreen (ölümsüz) içerikler üretir ve sabah bültenlerini hazırlar.

