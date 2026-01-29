Gördes’te İzinsiz Kazı: Jandarma 5 Şüpheliyi Suçüstü Yakaladı

Manisa'nın Gördes ilçesinde jandarma ekipleri, izinsiz kazı yapıldığı ihbarı üzerine düzenledikleri operasyonda 5 şüpheliyi suçüstü yakaladı.

Operasyon detayları

Tarih: 29 Ocak, saat 17.00. Görevli birimler: Manisa İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ile Gördes İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından müşterek yürütüldü.

Operasyonda suçüstü yakalanan şüpheliler: A.A. (52), H.Y. (43), A.Y. (37), İ.B. (42) ve M.U.K. (29).

Ele geçirilen malzemeler

Olay yerinde yapılan aramada, izinsiz kazıda kullanıldığı belirlenen ekipmanlara el konuldu: 1 adet jeneratör, 1 adet hilti, 1 adet zincirli caraskal, 1 adet darbeli matkap, 10 adet çeki halatı, 3 adet balyoz, 5 adet çeki demiri ve çok sayıda kazı malzemesi.

Son durum: Gözaltına alınan şüphelilerin, 30 Ocak Cuma günü Gördes Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilmek üzere jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

