Gördes’te İzinsiz Kazı: Jandarma 5 Şüpheliyi Suçüstü Yakaladı

Manisa'nın Gördes ilçesinde jandarma, 29 Ocak'ta izinsiz kazı yapan 5 kişiyi suçüstü yakaladı; çok sayıda kazı malzemesi ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 29.01.2026 21:53
Güncelleme Tarihi: 29.01.2026 21:53
Gördes’te İzinsiz Kazı: Jandarma 5 Şüpheliyi Suçüstü Yakaladı

Gördes’te İzinsiz Kazı: Jandarma 5 Şüpheliyi Suçüstü Yakaladı

Manisa'nın Gördes ilçesinde jandarma ekipleri, izinsiz kazı yapıldığı ihbarı üzerine düzenledikleri operasyonda 5 şüpheliyi suçüstü yakaladı.

Operasyon detayları

Tarih: 29 Ocak, saat 17.00. Görevli birimler: Manisa İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ile Gördes İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından müşterek yürütüldü.

Operasyonda suçüstü yakalanan şüpheliler: A.A. (52), H.Y. (43), A.Y. (37), İ.B. (42) ve M.U.K. (29).

Ele geçirilen malzemeler

Olay yerinde yapılan aramada, izinsiz kazıda kullanıldığı belirlenen ekipmanlara el konuldu: 1 adet jeneratör, 1 adet hilti, 1 adet zincirli caraskal, 1 adet darbeli matkap, 10 adet çeki halatı, 3 adet balyoz, 5 adet çeki demiri ve çok sayıda kazı malzemesi.

Son durum: Gözaltına alınan şüphelilerin, 30 Ocak Cuma günü Gördes Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilmek üzere jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

MANİSA’NIN GÖRDES İLÇESİNDE İZİNSİZ KAZI YAPAN 5 ŞÜPHELİ, JANDARMA EKİPLERİNCE SUÇÜSTÜ...

MANİSA’NIN GÖRDES İLÇESİNDE İZİNSİZ KAZI YAPAN 5 ŞÜPHELİ, JANDARMA EKİPLERİNCE SUÇÜSTÜ YAKALANDI.

Yazar
EDİTÖR

Uğur Batmaz

4 yıllık deneyimli. Teknik SEO bilgisi yüksektir. Gece trafiğinin düşmemesi için eski içerikleri günceller, evergreen (ölümsüz) içerikler üretir ve sabah bültenlerini hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Antalya'da lüks otomobil refüjdeki su kanalına düştü: 3 yaralı
2
Beyoğlu'da 5 Katlı Otelde Yangın: Çok Sayıda İtfaiye Sevk Edildi
3
Düzce'de Strafor Fabrikası Yangını: Söndürme Çalışmaları Sürüyor
4
İsrail'den Al-Maghazi'ye İHA Saldırısı: 2 Sivil Hayatını Kaybetti
5
Düzce'de Sahte Kimlikle Arazi Dolandırıcılığı: 4 Kişi Tutuklandı
6
Yalova'da çatı katı mangal yangını: Şahıs gözaltında
7
Murat Sancak Ev Hapsiyle Tahliye Edildi: Bahis ve Şike Soruşturması

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları