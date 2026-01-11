Görele'de Şüpheli Ölüm: 64 Yaşındaki Balıkçı Metin Öztekin Hayatını Kaybetti

Görele Liman Kavşağı'nda bir bankta ölü bulunan 64 yaşındaki balıkçı Metin Öztekin'in cenazesi otopsi için morga kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 11.01.2026 12:39
Güncelleme Tarihi: 11.01.2026 12:39
Görele'de Şüpheli Ölüm: 64 Yaşındaki Balıkçı Metin Öztekin Hayatını Kaybetti

Görele'de Şüpheli Ölüm: 64 Yaşındaki Balıkçı Metin Öztekin Hayatını Kaybetti

Olay Yeri: Görele Liman Kavşağı

Giresun'un Görele ilçesinde, Görele Liman Kavşağı mevkiinde bir bankta hareketsiz halde bulunan şahıs hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre çevredeki vatandaşlar, bankta uzun süre hareketsiz duran şahsı fark ederek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde şahsın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Yapılan kimlik tespitinde hayatını kaybeden kişinin, Görele'de balıkçı esnafı olarak tanınan 64 yaşındaki Metin Öztekin olduğu tespit edildi.

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Öztekin'in cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla hastane morguna kaldırıldı.

İlk değerlendirmelerde ölümün kalp krizi sonucu meydana gelmiş olabileceği üzerinde durulurken, kesin neden yapılacak otopsi sonucunda netlik kazanacak.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRELE'DE BALIKÇI ESNAFINDAN 64 YAŞINDAKİ METİN ÖZTEKİN, PARKTAKİ BANKTA ÖLÜ OLARAK...

GÖRELE'DE BALIKÇI ESNAFINDAN 64 YAŞINDAKİ METİN ÖZTEKİN, PARKTAKİ BANKTA ÖLÜ OLARAK BULUNDU

Yazar
EDİTÖR

Uğur Batmaz

4 yıllık deneyimli. Teknik SEO bilgisi yüksektir. Gece trafiğinin düşmemesi için eski içerikleri günceller, evergreen (ölümsüz) içerikler üretir ve sabah bültenlerini hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Antalya'da kuvvetli rüzgar çatılara ve tabelalara zarar verdi
2
Diyarbakır'da Seyir Halindeki Pikap Alev Aldı — Sürücü Kurtuldu
3
Adıyaman'da alkollü ve ehliyetsiz sürücü polisten kaçarken kaza: 2 yaralı
4
Yenişehir'de kayıp 31 yaşındaki Alper Özkaya sağ salim bulundu
5
Diyarbakır'da Gizli Buzlanma Faciası: Araç Duvara Çarpıp Alev Aldı
6
Sakarya Büyükşehir Kar Mesaisine Hazır: 49 Araç, 98 Personel Teyakkuza Geçti
7
Diyarbakır’da Seyir Halindeki Pikap Alev Aldı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları