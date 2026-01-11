Görele'de Şüpheli Ölüm: 64 Yaşındaki Balıkçı Metin Öztekin Hayatını Kaybetti

Olay Yeri: Görele Liman Kavşağı

Giresun'un Görele ilçesinde, Görele Liman Kavşağı mevkiinde bir bankta hareketsiz halde bulunan şahıs hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre çevredeki vatandaşlar, bankta uzun süre hareketsiz duran şahsı fark ederek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde şahsın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Yapılan kimlik tespitinde hayatını kaybeden kişinin, Görele'de balıkçı esnafı olarak tanınan 64 yaşındaki Metin Öztekin olduğu tespit edildi.

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Öztekin'in cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla hastane morguna kaldırıldı.

İlk değerlendirmelerde ölümün kalp krizi sonucu meydana gelmiş olabileceği üzerinde durulurken, kesin neden yapılacak otopsi sonucunda netlik kazanacak.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRELE'DE BALIKÇI ESNAFINDAN 64 YAŞINDAKİ METİN ÖZTEKİN, PARKTAKİ BANKTA ÖLÜ OLARAK BULUNDU