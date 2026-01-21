Güllü soruşturmasında Kervan Eminoğlu gözaltında

Yalova'da Güllü'nün ölümünü soruşturan savcılık, Tuğyan Ülkem Gülter'in eski nişanlısı Kervan Eminoğlu'nu 'kasten öldürmeye azmetirme' iddiasıyla gözaltına aldı.

Yayın Tarihi: 21.01.2026 21:36
Güncelleme Tarihi: 21.01.2026 21:36
Yalova'da 'kasten öldürmeye azmetirme' iddiası

Yalova'da yaşamını yitiren ünlü şarkıcı Güllü (Gül Tut)'ün ölümüyle ilgili yürütülen soruşturma çerçevesinde, sanatçının kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in eski nişanlısı Kervan Eminoğlu gözaltına alındı.

Olay, 26 Eylül 2025 tarihinde Yalova'nın Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi üzerindeki apartmanın 5'inci katındaki kapalı terasta meydana geldi. Güllü, kızı ve arkadaşıyla bulunduğu sırada pencereden düşerek hayatını kaybetmişti.

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada evde bulunan Tuğyan Ülkem Gülter tutuklanmış; olayı Gülter'in yaptığını öne süren arkadaşı Sultan Nur Ulu ise ev hapsi cezasına çarptırılmıştı.

Olayla bağlantılı olarak Yalova'ya ifade vermeye çağrılan Kervan Eminoğlu, verdiği ifadenin ardından 'kasten öldürmeye azmetirme' iddiasıyla gözaltına alındı. Şüphelinin ifade işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

