Gümüşhane'de 2025'te Suç Oranları Düştü

Gümüşhane'nin 2025 güvenlik verileri açıklandı: kişilere karşı suçlar %11, kasten yaralama %22, mal varlığı suçları %38, dolandırıcılık %53 azaldı.

Yayın Tarihi: 08.01.2026 16:15
Güncelleme Tarihi: 08.01.2026 16:15
Gümüşhane'de 2025'te Suç Oranları Düştü

Gümüşhane'de 2025'te Suç Oranları Düştü

Gümüşhane Valisi Aydın Baruş, İl Emniyet Müdürü İsmail Karasakal ve Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Bilal Sarıdoğan ile düzenlediği toplantıda kentin 2025 güvenlik verilerini paylaştı.

Suç verileri ve azalış oranları

Açıklanan rakamlara göre, kişilere karşı suçlar %11, kasten yaralama %22 azalırken, mal varlığına karşı işlenen suçlarda %38lik düşüş görüldü. Dolandırıcılık olayları %53 azaldı; Vali Baruş, vatandaşların telefon dolandırıcılıklarına karşı daha bilinçli hale geldiğini belirtti.

Uyuşturucu ve trafik

Uyuşturucuyla mücadelede 20 kişinin tutuklandığını; 1.807 gram uyuşturucu, 585 hap ve 148 kök kenevir ele geçirildiğini aktardı.

Trafik denetimlerinin %12 arttığını ifade eden Baruş, kaza yerinde hayatını kaybedenlerin sayısının 7'den 5'e düştüğünü belirtti.

Sokak hayvanları ve 2026 hedefleri

Sahipsiz hayvanların kayıt altına alınması ve kısırlaştırılmasının zorunlu olduğunu hatırlatan Baruş, sahiplendirmelerin 1 Ocak 2026'dan itibaren sadece bakımevlerinden yapılacağını duyurdu.

Hedefimiz huzur kenti Gümüşhane’nin güvenliğini daha da artırmak diyerek, 2026 yılı için huzur ve esenlik temennisinde bulundu.

GÜMÜŞHANE’DE 2025 YILINDA SUÇ ORANLARINDA DÜŞÜŞ YAŞANDI.

GÜMÜŞHANE’DE 2025 YILINDA SUÇ ORANLARINDA DÜŞÜŞ YAŞANDI.

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

İLGİLİ HABERLER

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Yalova'da SGK Avukatını Öldüren Zanlı Tutuklandı
2
Kapaklı'da fuhuş operasyonu: Masaj salonu sahibi N.D. tutuklandı
3
Tuzla'da Fırtına ve Sağanak: Tekneler Havadan Görüntülendi
4
Kuzey Marmara Otoyolu'nda Tırlar Lodosla Zor Anlar
5
Bafra'da Silahlı Saldırı: 3 Kişi Gözaltına Alındı
6
İznik’te Şiddetli Fırtına: Boyalıca’da Ev Çatısı Uçtu
7
Köyceğiz Yenimahalle'de Çatı Katı Yangını: Ev Tamamen Yandı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları