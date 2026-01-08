Gümüşhane'de 2025'te Suç Oranları Düştü

Gümüşhane Valisi Aydın Baruş, İl Emniyet Müdürü İsmail Karasakal ve Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Bilal Sarıdoğan ile düzenlediği toplantıda kentin 2025 güvenlik verilerini paylaştı.

Suç verileri ve azalış oranları

Açıklanan rakamlara göre, kişilere karşı suçlar %11, kasten yaralama %22 azalırken, mal varlığına karşı işlenen suçlarda %38lik düşüş görüldü. Dolandırıcılık olayları %53 azaldı; Vali Baruş, vatandaşların telefon dolandırıcılıklarına karşı daha bilinçli hale geldiğini belirtti.

Uyuşturucu ve trafik

Uyuşturucuyla mücadelede 20 kişinin tutuklandığını; 1.807 gram uyuşturucu, 585 hap ve 148 kök kenevir ele geçirildiğini aktardı.

Trafik denetimlerinin %12 arttığını ifade eden Baruş, kaza yerinde hayatını kaybedenlerin sayısının 7'den 5'e düştüğünü belirtti.

Sokak hayvanları ve 2026 hedefleri

Sahipsiz hayvanların kayıt altına alınması ve kısırlaştırılmasının zorunlu olduğunu hatırlatan Baruş, sahiplendirmelerin 1 Ocak 2026'dan itibaren sadece bakımevlerinden yapılacağını duyurdu.

Hedefimiz huzur kenti Gümüşhane’nin güvenliğini daha da artırmak diyerek, 2026 yılı için huzur ve esenlik temennisinde bulundu.

GÜMÜŞHANE’DE 2025 YILINDA SUÇ ORANLARINDA DÜŞÜŞ YAŞANDI.