Güngören ve Zeytinburnu’nda 517 Kilogram Uyuşturucu Ele Geçirildi

Bakırköy başsavcılığının soruşturması sonucu Güngören ve Zeytinburnu’nda düzenlenen operasyonda yüzbinlerce hap ve yüzlerce kilogram uyuşturucu ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 07.01.2026 18:24
Güncelleme Tarihi: 07.01.2026 18:24
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, uyuşturucu madde imalatı ve ticareti yaptığı tespit edilen şahıslara yönelik yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul genelinde operasyon düzenlendi.

Operasyon ve ele geçirilenler

Soruşturma doğrultusunda Güngören ve Zeytinburnu’nda belirlenen adreslere, İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü Ekipleri tarafından eş zamanlı baskınlar gerçekleştirildi. Operasyonlarda ilk açıklamaya göre 517 kilo 900 gram uyuşturucu madde ve 1 milyon 252 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Adreslerde yapılan aramalarda ayrıca 517 kilogram 800 gram uyuşturucu ve uyarıcı madde yapımında kullanılan katkı maddesi, 1 milyon 800 bin adet doluma hazır boş kapsül ve ilaç kutusu, uyuşturucu hap imalatında kullanılan 1 adet makine ile toplam 1 milyon 252 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Gözaltılar ve adli süreç

Eş zamanlı operasyonlarda isimleri açıklanan Ö.E. ve A.B.C. adlı 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, "uyuşturucu madde imalatı ve ticareti yapmak" suçlamasıyla emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık ifadeleri sonrası Ö.E. tutuklama, A.B.C. ise adli kontrol tedbiri talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi.

