Hakkari'de 13 Yıl 9 Ay 24 Gün Kesinleşmiş Cezası Olan Şahıs Yakalandı

Jandarma ekiplerinin titiz çalışması sonucu aranan şüpheli yakalandı

Hakkari İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında hakkında 13 yıl 9 ay 24 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Hakkari Valiliği tarafından yapılan açıklamada, aranan şahısların tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdüğü kaydedildi.

Açıklamada, yapılan çalışmalar neticesinde “Bilişim Sistemleri, Banka veya Kurumların Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık” suçundan hüküm giyen M.Ö.'nün il merkezinde jandarma ekiplerince gözaltına alındığı bildirildi.

İşlemlerinin ardından adli makamlara çıkarılan M.Ö., tutuklanarak Hakkari Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

