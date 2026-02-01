Hakkâri'de Çığ Alarmı: Van-Hakkâri ve Şırnak Yolları Ulaşıma Kapandı

Hakkâri'de çığ alarmı: yollar ulaşıma kapandı

Zap Kanyonu boyunca üç ayrı noktada çığ

Hakkâri’de etkisini sürdüren yoğun kar yağışı ve gece saatlerinde yağan yağmur, bölgedeki çığ tehlikesini artırdı. Zap Kanyonu boyunca uzanan Van-Hakkâri ve Hakkâri-Şırnak karayolunun üç ayrı noktasına gün içerisinde küçük ve büyük çaplı çığlar düştü.

Çığ düşmeleri sonucu karayolu geçici olarak ulaşıma kapandı ve bölgede güvenlik önlemleri artırıldı. Olayın ardından yetkililer, ulaşımın kontrol altına alınması ve vatandaş güvenliği için yoğun tedbirler uyguladı.

Karayolları ile AFAD ekiplerinin ortak çalışmasıyla yürütülen çığ temizleme ve yol açma çalışmaları kısa sürede tamamlandı. Yapılan müdahaleler sonrasında karayolu kontrollü şekilde yeniden trafiğe açıldı.

Yetkililer, bölgede çığ riskinin devam ettiğini vurgulayarak sürücüleri dikkatli olmaları, zorunlu olmadıkça yola çıkmamaları ve yapılan uyarılara riayet etmeleri konusunda uyardı.

