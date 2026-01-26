Hakkari'de Suç Oranları Düşüşte: Asayiş Toplantısı Sonuçları

Hakkari'de Suç Oranları Düşüşte

HAKKARİ (İHA) – Hakkari Valisi Ali Çelik başkanlığında düzenlenen asayiş toplantısı, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Cafer Öz, İl Emniyet Müdürü Attila Ayata ve ilgili birim amirlerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Toplantıda paylaşılan veriler

Sunulan brifinglerde, 11-24 Ocak tarihleri arasında il genelinde meydana gelen asayiş olayları, bir önceki yılın aynı dönemiyle karşılaştırılarak değerlendirildi. Buna göre il genelinde asayiş olaylarında %12 azalma görüldü.

Kişilere karşı işlenen suçlarda %21, mal varlığına karşı işlenen suçlarda %41 azalma kaydedildi. Kasten yaralama olaylarında %21 düşüş oldu. Hırsızlık olayları %83, dolandırıcılık olayları ise %50 oranında azaldı. Aile içi ve kadına karşı şiddet olaylarında %19 düşüş gerçekleşti.

Kaçakçılık suçlarının ortaya çıkarılmasına yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda başarı oranının %6 arttığı, ayrıca çeşitli suçlardan aranması bulunan 172 şahsın yakalandığı bildirildi.

Vali'nin değerlendirmesi

Toplantı sonrası değerlendirmelerde bulunan Vali Ali Çelik, il genelinde suç oranlarının azaltılması, suça yönelimin önlenmesi ve vatandaşların mağduriyetlerinin en aza indirilmesi konusunda özveriyle görev yapan tüm kolluk kuvvetlerine teşekkür ederek, yürütülen çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini ifade etti.

HAKKARİ VALİSİ ALİ ÇELİK BAŞKANLIĞINDA, İL JANDARMA KOMUTANI TUĞGENERAL CAFER ÖZ, İL EMNİYET MÜDÜRÜ ATTİLA AYATA VE İLGİLİ BİRİM AMİRLERİNİN KATILIMIYLA ASAYİŞ TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.