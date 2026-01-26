Hakkari'de Suç Oranları Düşüşte: Asayiş Toplantısı Sonuçları

11-24 Ocak döneminde Hakkari'de suç oranlarında genel düşüş; hırsızlık %83, toplam azalma %12 olarak açıklandı.

Yayın Tarihi: 26.01.2026 16:31
Güncelleme Tarihi: 26.01.2026 16:31
Hakkari'de Suç Oranları Düşüşte: Asayiş Toplantısı Sonuçları

Hakkari'de Suç Oranları Düşüşte

HAKKARİ (İHA) – Hakkari Valisi Ali Çelik başkanlığında düzenlenen asayiş toplantısı, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Cafer Öz, İl Emniyet Müdürü Attila Ayata ve ilgili birim amirlerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Toplantıda paylaşılan veriler

Sunulan brifinglerde, 11-24 Ocak tarihleri arasında il genelinde meydana gelen asayiş olayları, bir önceki yılın aynı dönemiyle karşılaştırılarak değerlendirildi. Buna göre il genelinde asayiş olaylarında %12 azalma görüldü.

Kişilere karşı işlenen suçlarda %21, mal varlığına karşı işlenen suçlarda %41 azalma kaydedildi. Kasten yaralama olaylarında %21 düşüş oldu. Hırsızlık olayları %83, dolandırıcılık olayları ise %50 oranında azaldı. Aile içi ve kadına karşı şiddet olaylarında %19 düşüş gerçekleşti.

Kaçakçılık suçlarının ortaya çıkarılmasına yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda başarı oranının %6 arttığı, ayrıca çeşitli suçlardan aranması bulunan 172 şahsın yakalandığı bildirildi.

Vali'nin değerlendirmesi

Toplantı sonrası değerlendirmelerde bulunan Vali Ali Çelik, il genelinde suç oranlarının azaltılması, suça yönelimin önlenmesi ve vatandaşların mağduriyetlerinin en aza indirilmesi konusunda özveriyle görev yapan tüm kolluk kuvvetlerine teşekkür ederek, yürütülen çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini ifade etti.

HAKKARİ VALİSİ ALİ ÇELİK BAŞKANLIĞINDA, İL JANDARMA KOMUTANI TUĞGENERAL CAFER ÖZ, İL EMNİYET...

HAKKARİ VALİSİ ALİ ÇELİK BAŞKANLIĞINDA, İL JANDARMA KOMUTANI TUĞGENERAL CAFER ÖZ, İL EMNİYET MÜDÜRÜ ATTİLA AYATA VE İLGİLİ BİRİM AMİRLERİNİN KATILIMIYLA ASAYİŞ TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

İLGİLİ HABERLER

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Şanlıurfa’da tüp patlaması: Ölü sayısı 4’e yükseldi
2
Antalya Büyükşehir Yolsuzluk Soruşturması: 26 Eylem, 41 Şüpheli
3
Şanlıurfa Bozova'da tüp patlaması: Ölü sayısı 4'e yükseldi
4
Ali Meşe Uğurlandı: Yanan Evinin Önünde Kedisine Sarılan 93 Yaşındaki Adam
5
Kocaeli'de Sosyal Medya Paylaşımı Yapan Hemşire İ.A. Adli Kontrolle Serbest Bırakıldı
6
Antalya Serik’te Jandarma Operasyonu: Araçtan 45 Ruhsatsız Glock Tabanca Çıktı
7
Kocaeli Körfez’de Yıkım Sırasında Çatı Yangını: İtfaiye Müdahale Etti

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları