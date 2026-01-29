İsrail'den Al-Maghazi'ye İHA Saldırısı: 2 Sivil Hayatını Kaybetti

Filistinli kaynaklara göre Al-Maghazi yakınlarında İHA saldırısı sonucu 2 sivil yaşamını yitirdi, çok sayıda yaralı El Aksa Şehitleri Hastanesi'ne sevk edildi.

Yayın Tarihi: 29.01.2026 22:15
Güncelleme Tarihi: 29.01.2026 22:15
İsrail'den Al-Maghazi'ye İHA Saldırısı: 2 Sivil Hayatını Kaybetti

İsrail'den Al-Maghazi'ye İHA Saldırısı: 2 Sivil Hayatını Kaybetti

Filistinli kaynaklar saldırı ve sağlık durumu açıkladı

Filistinli kaynaklar, İsrail’in Gazze Şeridi’ndeki Al-Maghazi Mülteci Kampı yakınlarında sivillerin toplandığı bir noktaya yönelik insansız hava aracı (İHA) saldırısında 2 kişinin hayatını kaybettiğini ve birçok kişinin yaralandığını açıkladı.

Ölü ve yaralılar, olay yerine gelen ambulanslar aracılığıyla El Aksa Şehitleri Hastanesi’ne sevk edildi. Hastanede, İsrail’in saldırıları nedeniyle son derece zor sağlık şartlarının bulunduğu ve ciddi tıbbi malzeme eksikliği yaşandığı bildirildi.

İsrail, Hamas ile yürürlükte olan ateşkese rağmen Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarını sürdürüyor. Filistinli kaynaklar, saldırının Gazze’nin merkezindeki Al-Maghazi Mülteci Kampı yakınlarında gerçekleştiğini aktardı.

Filistin Sağlık Bakanlığı’ndan dün yapılan açıklamada, İsrail’in saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana hayatını kaybeden sivillerin sayısının 71 bin 667’ye, toplam yaralı sayısının da 171 bin 343’e ulaştığı aktarılmıştı.

Filistinli kaynaklar, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki Al-Maghazi Mülteci Kampı yakınlarında...

Filistinli kaynaklar, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki Al-Maghazi Mülteci Kampı yakınlarında sivillerin toplandığı bir noktaya yönelik insansız hava aracı (İHA) saldırısında 2 kişinin hayatını kaybettiğini ve birçok kişinin yaralandığını açıkladı.

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

İLGİLİ HABERLER

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Antalya'da lüks otomobil refüjdeki su kanalına düştü: 3 yaralı
2
Beyoğlu'da 5 Katlı Otelde Yangın: Çok Sayıda İtfaiye Sevk Edildi
3
Düzce'de Strafor Fabrikası Yangını: Söndürme Çalışmaları Sürüyor
4
İsrail'den Al-Maghazi'ye İHA Saldırısı: 2 Sivil Hayatını Kaybetti
5
Düzce'de Sahte Kimlikle Arazi Dolandırıcılığı: 4 Kişi Tutuklandı
6
Yalova'da çatı katı mangal yangını: Şahıs gözaltında
7
Murat Sancak Ev Hapsiyle Tahliye Edildi: Bahis ve Şike Soruşturması

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları