İsrail'den Al-Maghazi'ye İHA Saldırısı: 2 Sivil Hayatını Kaybetti

Filistinli kaynaklar saldırı ve sağlık durumu açıkladı

Filistinli kaynaklar, İsrail’in Gazze Şeridi’ndeki Al-Maghazi Mülteci Kampı yakınlarında sivillerin toplandığı bir noktaya yönelik insansız hava aracı (İHA) saldırısında 2 kişinin hayatını kaybettiğini ve birçok kişinin yaralandığını açıkladı.

Ölü ve yaralılar, olay yerine gelen ambulanslar aracılığıyla El Aksa Şehitleri Hastanesi’ne sevk edildi. Hastanede, İsrail’in saldırıları nedeniyle son derece zor sağlık şartlarının bulunduğu ve ciddi tıbbi malzeme eksikliği yaşandığı bildirildi.

İsrail, Hamas ile yürürlükte olan ateşkese rağmen Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarını sürdürüyor. Filistinli kaynaklar, saldırının Gazze’nin merkezindeki Al-Maghazi Mülteci Kampı yakınlarında gerçekleştiğini aktardı.

Filistin Sağlık Bakanlığı’ndan dün yapılan açıklamada, İsrail’in saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana hayatını kaybeden sivillerin sayısının 71 bin 667’ye, toplam yaralı sayısının da 171 bin 343’e ulaştığı aktarılmıştı.

Filistinli kaynaklar, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki Al-Maghazi Mülteci Kampı yakınlarında sivillerin toplandığı bir noktaya yönelik insansız hava aracı (İHA) saldırısında 2 kişinin hayatını kaybettiğini ve birçok kişinin yaralandığını açıkladı.