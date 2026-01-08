Halep'te SDG Mevzilerine Nokta Operasyon: Siviller Tahliye Ediliyor

Halep'te SDG'ye yönelik nokta operasyonlar ve tahliyeler sürüyor

Suriye hükümetinin Halep'in Şeyh Maksud ve Eşrefiye mahallerinde, PKK/YPG'nin Suriye uzantısı SDG mevzilerine yönelik başlattığı nokta operasyonları devam ediyor. Operasyonlar sırasında bölgedeki siviller, artan bomba sesleri altında daha güvenli noktalara yönlendiriliyor.

Sokağa çıkma yasağı ve operasyon detayları

Suriye ordusu, Şeyh Maksud, Eşrefiye ve Beni Zeyd mahallelerinde sokağa çıkma yasağı ilan ederek SDG'ye yönelik nokta operasyonlarını başlattı. Operasyon öncesinde bölgenin boşaltılması için sivillere çağrıda bulunulurken, belirlenen hedef noktalar bombalanmaya başladı.

Sivillerin tahliyesi ve güvenlik uyarısı

Bölgedeki siviller, bomba sesleri arasında belirlenen güvenli koridorlar ve toplanma noktalarına yönlendirilerek tahliye ediliyor. Suriye hükümeti, koridorlardan ayrılan sivillerin hedef alınmaması konusunda örgüte sert uyarılarda bulundu. Yetkililer, ordunun örgütün baskısından kaçan halkın tahliyesini sağlamaya devam edeceğini ve operasyonların doğrudan örgüt mevzilerine yönelik gerçekleştirileceğini belirtti.

HALEP’TE SİVİLLER TAHLİYE EDİLİYOR