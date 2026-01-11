Halep’te SDG Saldırılarında Can Kaybı 24’e Yükseldi

Yayın Tarihi: 11.01.2026 15:47
Güncelleme Tarihi: 11.01.2026 15:47
Halep’te devam eden çatışmaların en ağır bilançosu, SDG’nin düzenlediği saldırılarda ortaya çıktı. Yerel yetkililer, hayatını kaybeden ve yaralanan sivillere ilişkin verileri paylaştı.

Operasyon ve can kaybı

Suriye ordusunun PKK/YPG’nin Suriye uzantısı SDG'ye yönelik operasyonları Şeyh Maksud ve Eşrefiye mahallelerinde tamamlandı. Halep sağlık yetkilileri, SDG saldırılarında yaşamını yitiren sivil sayısının 24'e, yaralananların sayısının ise 129'a yükseldiğini bildirdi.

Halep Vali Yardımcısı Fawwaz Helal, terörden arındırılan Eşrefiye bölgesinde hayatın normale döndüğünü ve halkın geri dönüşlerinin başladığını açıkladı. Öte yandan Şeyh Maksud mahallesinde ordu birliklerinin mayın temizleme çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Ateşkes ve tahliye

SDG lideri Mazlum Abdi, gece saatlerinde yaptığı açıklamada, uluslararası arabuluculuk sonucu bir ateşkes mutabakatına varıldığını ve teröristlerin Halep’ten tahliyesi konusunda anlaşma sağlandığını duyurdu. Anlaşma çerçevesinde bölgeden terör unsurlarının çıkış süreci halen devam ediyor.

Halep kaynakları ve yetkililer, bölgedeki durumun seyrini takip etmeye devam ederken, siviller için insani ve güvenlik koşullarının normale döndürülmesinin önemine vurgu yapıyor.

