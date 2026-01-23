Harmankaya Tabiat Kanyonu yolunu kapatan kaya jandarma tarafından kaldırıldı

Jandarma ekipleri müdahale ederek ulaşımı açtı ve yetkililere bilgi verdi

Bilecik'te, günde yüzlerce kişinin ziyaret ettiği Harmankaya Tabiat Kanyonu yolunu kapatan kaya parçaları jandarma tarafından temizlendi.

Olay, İnhisar ilçesinde bulunan Harmanköy Köyü Harmanköy Tabiat Parkında yapılan önleyici kolluk devriyesi sırasında tespit edildi. Ekipler, yola düşmüş ve trafiği engelleyen kaya parçalarını gördü.

Jandarma ekipleri araçlarından inerek, yolda bulunan tüm kaya parçalarını dikkatle yol kenarına çektiler ve ulaşımın yeniden sağlanmasını temin ettiler.

Yaklaşık 100 metre ileride ise toprak kayması olduğu görüldü. Ekipler, yolun tamamen ulaşıma kapanmasını önlemek için burada da gerekli önlemleri alıp, durumu gerekli kurumlara bildirdiler.

Öte yandan, Samrı Baraj yolu üzerinde yol üzerine düşen başka bir kaya parçası da yine jandarma tarafından, trafik güvenliğinin tehlikeye düşmemesi amacıyla yol kenarına alındı.

