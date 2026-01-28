Hasdal-Kemerburgaz'da İnatlaşma Zincirleme Kazaya Yol Açtı

Hasdal-Kemerburgaz yolunda hafif ticari araç ile taksicinin inatlaşması zincirleme kazaya neden oldu; 2 taksi ve bir VIP araç karıştı, maddi hasar oluştu.

Yayın Tarihi: 28.01.2026 09:52
Güncelleme Tarihi: 28.01.2026 09:59
Hasdal-Kemerburgaz'da İnatlaşma Zincirleme Kazaya Yol Açtı

Hasdal-Kemerburgaz'da İnatlaşma Zincirleme Kazaya Yol Açtı

2 taksi ve VIP taşımacılık yapan araç karıştı

İstanbul Hasdal-Kemerburgaz yolunda meydana gelen zincirleme kaza, bir hafif ticari araç sürücüsü ile bir taksi sürücüsünün iddia edilen inatlaşması sonucu gerçekleşti. Olay, geçtiğimiz gün akşam saatlerinde İstanbul Havalimanı mevkiinde yaşandı.

Edinilen bilgilere göre, otoyolda seyir halinde olan bir taksi sürücüsü ile başka bir hafif ticari araç sürücüsü arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı. Kamera kayıtlarına yansıyan görüntülerde, hafif ticari araç sürücüsünün tehlikeli şekilde şerit değiştirerek taksinin önüne kırdığı ve ardından aniden fren yaptığı görülüyor. Bu manevranın ardından arkadan gelen diğer bir taksi ile VIP taşımacılık hizmeti veren bir hafif ticari araç da kazaya karıştı.

Kaza anları araç kamerasına yansıdı; görüntüler, yapılan tehlikeli hareketlerin otoyoldaki onlarca aracın ve sürücünün can güvenliğini tehlikeye attığını ortaya koydu. Şans eseri kazada yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Kaza sonrası bölgede kısa süreli trafik yoğunluğu oluştu. Araçların çekilmesinin ardından trafik normale döndü. Polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.

İSTANBUL HASDAL-KEMERBURGAZ OTOYOLU'NDA BİR HAFİF TİCARİ ARAÇ SÜRÜCÜSÜNÜN TAKSİ SÜRÜCÜSÜYLE...

İSTANBUL HASDAL-KEMERBURGAZ OTOYOLU'NDA BİR HAFİF TİCARİ ARAÇ SÜRÜCÜSÜNÜN TAKSİ SÜRÜCÜSÜYLE İNATLAŞMASI SONUCUNDA ZİNCİRLEME KAZA MEYDANA GELDİ. İKİ TAKSİ İLE VIP TAŞIMACILIK HİZMETİ VEREN BİR HAFİF TİCARİ ARACIN KARIŞTIĞI KAZA KAMERAYA YANSIDI.

İSTANBUL HASDAL-KEMERBURGAZ OTOYOLU'NDA BİR HAFİF TİCARİ ARAÇ SÜRÜCÜSÜNÜN TAKSİ SÜRÜCÜSÜYLE...

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

İLGİLİ HABERLER

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Van Gürpınar'da Trafik Kazası: Motosiklet Sürücüsü Ağır Yaralandı
2
Adana'da 'berdel' İddiası: 16 Yaşındaki Muhammet Yeşil Öldü
3
Bursa Mustafakemalpaşa'da Kafa Kafaya Çarpışma: 3 Ağır Yaralı
4
İnegöl'de Kontrolden Çıkan Otomobil Ağaca Çarptı: 4 Genç Kız Yaralandı
5
TEM Otoyolu’nda vinç destekli kurtarma: Kamyonet sürücüsü araçla tır arasında sıkıştı
6
Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütü Davasında 200 Sanığın İlk Günü Silivri'de

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları