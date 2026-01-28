Hasdal-Kemerburgaz'da İnatlaşma Zincirleme Kazaya Yol Açtı

2 taksi ve VIP taşımacılık yapan araç karıştı

İstanbul Hasdal-Kemerburgaz yolunda meydana gelen zincirleme kaza, bir hafif ticari araç sürücüsü ile bir taksi sürücüsünün iddia edilen inatlaşması sonucu gerçekleşti. Olay, geçtiğimiz gün akşam saatlerinde İstanbul Havalimanı mevkiinde yaşandı.

Edinilen bilgilere göre, otoyolda seyir halinde olan bir taksi sürücüsü ile başka bir hafif ticari araç sürücüsü arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı. Kamera kayıtlarına yansıyan görüntülerde, hafif ticari araç sürücüsünün tehlikeli şekilde şerit değiştirerek taksinin önüne kırdığı ve ardından aniden fren yaptığı görülüyor. Bu manevranın ardından arkadan gelen diğer bir taksi ile VIP taşımacılık hizmeti veren bir hafif ticari araç da kazaya karıştı.

Kaza anları araç kamerasına yansıdı; görüntüler, yapılan tehlikeli hareketlerin otoyoldaki onlarca aracın ve sürücünün can güvenliğini tehlikeye attığını ortaya koydu. Şans eseri kazada yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Kaza sonrası bölgede kısa süreli trafik yoğunluğu oluştu. Araçların çekilmesinin ardından trafik normale döndü. Polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.

