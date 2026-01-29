Hasdal Yolu Kemerburgaz istikametinde cezaevi aracı devrildi
Hasdal Yolu Kemerburgaz istikametinde cezaevi aracı devrildi. Olay yerine ulaşan ilk bilgiler, kaza sonrası trafiğin etkilendiğini gösteriyor.
Olay ve ilk müdahale
Yaşanan kaza üzerine yetkililere ihbarda bulunuldu. Olay yerinde yapılan çalışmalarda güvenlik önlemleri alındı ve inceleme başlatıldı.
Ekip sevkiyatı
İhbar sonrası bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Gelen ekipler, olayın seyrine göre müdahaleyi sürdürüyor ve trafik yönlendirmesi yapılıyor.
