Hasdal Yolu Kemerburgaz istikametinde cezaevi aracı devrildi

Hasdal Yolu Kemerburgaz istikametinde cezaevi aracı devrildi. İhbar sonrası bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

Yayın Tarihi: 29.01.2026 16:03
Güncelleme Tarihi: 29.01.2026 16:03
Hasdal Yolu Kemerburgaz istikametinde cezaevi aracı devrildi. Olay yerine ulaşan ilk bilgiler, kaza sonrası trafiğin etkilendiğini gösteriyor.

Olay ve ilk müdahale

Yaşanan kaza üzerine yetkililere ihbarda bulunuldu. Olay yerinde yapılan çalışmalarda güvenlik önlemleri alındı ve inceleme başlatıldı.

Ekip sevkiyatı

İhbar sonrası bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Gelen ekipler, olayın seyrine göre müdahaleyi sürdürüyor ve trafik yönlendirmesi yapılıyor.

